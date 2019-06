Bolillo Gómez defiende su gestión y prepara cambios en la Tricolor

El seleccionador ecuatoriano de fútbol, Hernán Darío Gómez, defendió las decisiones que tomó y tomará en la Copa América, pese a la goleada (4-0) que sufrió ante Uruguay y la serie de críticas derivadas de sus declaraciones, en las que aseguró que la Tricolor es “un equipo pobre que se mide ante los más ricos”.

“Si a mi me dicen depende de cómo le va en la Copa América, se va o se queda, no vengo... yo tenía otras propuestas. Aunque hubiéramos ganado, también nos destrozan, porque hay gente que trabaja para ello. No hay cómo cambiar ese clima adverso, al menos por ahora, y aunque eso no nos hace bien, no es culpa mía. Lo que pasa es que yo tengo mi forma de hablar y no me puedo callar ante lo que veo”, indicó.

Informaciones provenientes de Brasil, indican que el Bolillo Gómez prepara cambios en la alineación con la que el 20 de junio enfrentará a Chile en el estadio Fonte Nova, en partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo C.

Por ahora, Carlos Gruezo reemplazaría a Ángel Mena, para reforzar la marca en la mitad de la cancha. La ausencia del expulsado José Quintero será cubierta por Pedro Velasco.

También se informó que, por pedido de la dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ningún periodista puede estar dentro del hotel donde se concentra el combinado nacional. La medida se toma para brindarle tranquilidad a los jugadores.