La Tri, rumbo a Estados Unidos sin Banguera

Los seleccionados ecuatorianos que militan en los clubes del torneo local partieron en la madrugada de este lunes 18 de marzo de 2019 hacia Estados Unidos de cara a los partidos amistosos que sostendrá la Tricolor.

El elenco norteamericano será el primer examinador del combinado nacional el jueves, mientras que el 26 de marzo los tricolores se medirán a Honduras.

Una de las principales novedades fue la ausencia del meta Máximo Banguera, quien no viajó por motivos personales. Se espera que resuelva los inconvenientes y tome un vuelo este lunes en la noche.

Sumado a ello, el domingo se confirmó la baja de Enner Valencia, delantero de Tigres mexicano, debido una lesión.

Leonardo Campana es una de las caras nuevas de este proceso, que se prepara para lo que será la Copa América que se disputará en Brasil.

“La verdad cuando me llamaron me sorprendí bastante, no me lo esperaba, hice un buen Sudamericano (con la Sub 20). Agradecido con el profe Bolillo que me tomó en cuenta y bueno, ahora a demostrar lo que tengo”, dejó saber el delantero de Barcelona.