La Tri sometida al sistema charrúa

No comenzó bien y no terminó bien. Ecuador no logró amilanar el férreo sistema defensivo de los uruguayos que se quedaron con el triunfo gracias a dos desfases en la zaga tricolor y un contragolpe que fue letal en los minutos finales. Aún la minitri tiene opciones para clasificar al hexagonal final.

La selección de Uruguay empezó el duelo con mayor ímpetu a la hora de trasladar la pelota al área ecuatoriana, sin embargo no iban a abrir el marcador por una jugada elaborada, sino de la principal falencia de los jóvenes tricolores: la poca solidez de sus centrales.

El trabado partido era un mejor negocio para Uruguay que con sus dos mediocentros, Nicolás Acevedo y Juan Sanabria, tenían totalmente anulado al principal creador del equipo que dirige Jorge Célico: Jordan Rezabala.

El 10 de Ecuador tenía que jugar de primera y no siempre encontraba quien lo acompañe. El rol de los mediocentros tricolores, Emerson Espinoza y José Cifuentes, era todo lo contrario, dejaban mucho espacio entre ellos y los centrales y allí aprovechó Uruguay.

El primer gol llegó gracias a un rebote que capitalizó Agustín Dávila, quien sería el mismo en poner el 2-1.

Pablo Campana marcó un gol que delató lo poco que llegaba la Tri al área rival y lo poco que se juntan con él sus compañeros. Virtud total del futbolista de Barcelona, quien robó en la mitad y anotó cruzado.

En el segundo tiempo, la Tri buscó tomar las riendas del juego y generó mayor peligro que en los primeros 45 minutos. De hecho, Campana decidió mal una jugada en la que tenía a Alvarado solo y de cara al arco, pero el 9 decidió disparar con su pierna menos hábil.

Pero esa intensidad no duró mucho y a pesar de que Célico puso todo su armamento para afectar la impecable marca de los charrúas, no hubo peligro que hiciera ilusionar a la mini tri.

Con la victoria Ecuador quedaba a las puertas del hexagonal final, ahora tendrá que buscar esa ventaja ante Argentina.

El sube y baja

El gol es confianza

Recibió algunas críticas luego de su primer partido (ante Paraguay), pero Pablo Campana debutó ayer en las redes con una gran jugada que le servirá para ganar confianza en el transcurso del torneo. Tuvo pocas oportunidades a lo largo del partido.

Complicaciones en zaga

Uruguay no fue un equipo arrollador para merecer la victoria, pero sí le bastó aprovechar los errores de la pareja de centrales: Gustavo Vallecilla y Jackson Corozo. En el segundo gol el doble error de ellos fue determinante, en el tercero, tomaron mal las marcas.

Empate en debut a Argentina

Argentina y Paraguay igualaron 1-1 en el preliminar. Maximiliano Romero (29) abrió el marcador para la Albiceleste y Marcelino Ñamandú (45) empató.