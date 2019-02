Un título que ayuda a creer en el sí se puede

Al final, las fotos con la copa no cesaron, pues todos querían capturar aquel momento que nunca saldrá de sus memorias .

“Como padres nos sentimos orgullosos que nuestro hijo sea parte de esta selección que ha hecho historia. Es algo emocionante verlo y se me viene a la mente todos los recuerdos cuando él inició en este deporte ”, comentó con la voz entrecortada el padre del jugador.

El estratega confesó que se enteró de la clasificación de la Tri al Mundial de Polonia , por su mamá. “A mi vieja le encanta el fútbol y me sigue por todo lado. Tiene 87 años, y cuando terminó el partido de Colombia me avisó que estábamos en el Mundial”.

El título de campeón del Sudamericano sub-20 es la otra cara de la medalla que vivió en septiembre de 2017, cuando el técnico argentino asumió de forma interina a la selección mayor para las dos últimas fechas de las eliminatorias a Rusia 2018. Cosechó dos derrotas y no pudo clasificar a la Copa del Mundo.

“ “Ahora me tengo que esforzar para ganarme un puesto en mi club. Sé que la competencia es fuerte, porque hay buenos elementos, pero espero hacer las cosas bien y aportar con goles a mi equipo. Conozco que han existido algunas ofertas del exterior, pero eso lo analizaré en su momento con mi familia”, afirmó el ariete. DPI

Fiesta tricolor en el aeropuerto de Quito

Carlos Raúl Montenegro hizo un viaje de aproximadamente una hora para ver a los jugadores de la Tri sub-20. Junto a su esposa y su hijo, este hincha quiso recibir a los guerreros tricolor con una camiseta de la selección y una bandera del país.

Él y una veintena de aficionados se dieron cita en el aeropuerto Mariscal Sucre para la ansiada llegada de los dirigidos por Jorge Célico, campeones del Sudamericano Sub-20 en Chile. “Esta selección nos ha dado tantas alegrías que venir a recibirlos es lo menos que podemos hacer”, dijo Montenegro.

Al coro de “Olé olé, campeón”, la familia de Jorge Célico también se reunió en el arribo internacional del aeropuerto de Quito. “Lloramos anoche”, confesó Giovanna Villacís, esposa del timonel, cuando contó cómo vivió el partido entre Argentina y Brasil, que le dio el campeonato a la Tricolor.

Gente con banderas, camisetas y bufandas formaron parte de esta fiesta nacional en la terminal aérea. Valeria Calle, novia del jugador Alexander Alvarado, llegó al sitio con un ramo de flores. Con ella estuvo el pequeño Thiago Alexander, de 3 meses, hijo de ambos. “Casi no duermo de la emoción”, comentó la joven de 17 años.

Familiares del goleador Leonardo Campana llegaron con una gran bandera de Ecuador. Otros hinchas prepararon sus propios carteles de bienvenida.

Al cierre de esta edición, la espera por los campeones continuaba.

Para saber

Con ventaja

Haberse coronado como campeón sudamericano le podría servir a la selección ecuatoriana para ser considerada como cabeza de serie en el sorteo de los grupos del Mundial de Polonia.

Los rivales

Ya se conocen a las 24 selecciones clasificadas para el Mundial sub-20. El sorteo de los grupos se realizará el 24 de febrero próximo en Gdynia, Polonia.

Las sedes

El Mundial de Polonia se disputará del 23 de mayo al 15 de junio, y tendrá 6 ciudades sedes: Lublin, Lodz, Gdynia, Bielsko Biala, Bydgoszcz y Tychy.

Corona vacante

Inglaterra, último campeón sub-20, no clasificó al Mundial. Tampoco Venezuela, que quedó segunda en el torneo de Corea del Sur 2017.

Las personalidades opinan

El país se destaca

Jaime Tamariz, actor.

“Claro que me alegra que Ecuador destaque en este importante deporte. Ser campeones a nivel sudamericano es una celebración para todos, sin ningún tipo de distinción. El fútbol no es mi fuerte, pero no puedo mantenerme al margen de un logro que deja en alto el nombre del país. Este tipo de noticias vienen bien en todo momento”.

No ser conformista

Andrea Torres, presentadora de televisión.

“Es un orgullo para todos los ecuatorianos, especialmente luego de escuchar declaraciones como las de (Leonardo) Campana, quien afirmó que el técnico (Jorge) Célico les dijo a los jugadores que no debían conformarse con haber clasificado al Mundial, sino ir por algo más grande. El título sudamericano es un justo premio al trabajo realizado”.

Un gran premio

Gustavo Moscoso, diseñador.

“El título que acaba de ganar la selección ecuatoriana sub-20 es uno de los premios más grandes que ha podido lograr el país en esto que tanto nos gusta, el fútbol. Aunque es una categoría de jugadores menores, me parece que esto nos deja con una gran esperanza de lo que se viene, futbolistas con mucho talento como Leonardo Campana, que quedó goleador”.

Existe esperanza

Juan Sebastián Aguirre, artista.

“El título sudamericano alcanzado por la selección ecuatoriana sub-20 es un ejemplo de que existe esperanza en el país y de que las cosas se pueden hacer diferente si se trabaja con mucho esfuerzo. También nos enseña que en la juventud está el futuro. Es una alegría para todos poder ver que se obtienen buenos resultados si se trabaja desde la raíz”.