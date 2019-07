Piso 17, la novela se vuelve a dilatar

¿Señalar o no a los jugadores involucrados en el escándalo del piso 17? Ese es el debate que se abre, luego de que los integrantes del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) optaron por seguir manteniendo en reserva los nombres de los futbolistas de la selección ecuatoriana que, supuestamente, estuvieron inmersos en un acto de indisciplina durante la Copa América.

Una fuente vinculada a la FEF le aseguró a EXPRESO que el 24 de julio se volverán a reunir para tratar el tema.

Mientras el asunto se sigue dilatando, diversas voces se hacen escuchar.

“Lo que vivimos hoy en el fútbol ecuatoriano es algo que nos preocupa a todos. ¿Son cosas que tienen solución? Sí, pero todo comienza desde una cabeza principal. Hoy podemos traer entrenadores, jugadores, lo que sea, pero si no tenemos una planificación que nos identifique, una base que comience a trabajar desde las divisiones formativas, para que eso vaya y repercuta en la selección de mayores, no ganaremos nada. No podemos ponernos a buscar culpables, hay que sacar una conclusión positiva y que nos lleve a salir de donde estamos hoy como fútbol ecuatoriano”, sentenció el exseleccionado Carlos Tenorio, quien ayer visitó las instalaciones de la FEF, donde se reunieron los integrantes del directorio.

Raúl Avilés, también exintegrante del combinado nacional, pidió respeto “a la privacidad que toda institución debe tener” y cuestionó la forma en que algunos medios se manejan respecto a situaciones que son de interés público. “Si alguien infringió el reglamento debe ser castigado, pero no veo que averigüen quiénes fueron los invitados que estuvieron de más en el vuelo (a Brasil por la Copa América) y pertenecían a algunos medios. La prensa no escudriñó en eso”.

La fuente consultada por EXPRESO dijo que “se están analizando a profundidad los pros y los contras de dar a conocer los nombres”, pero al final se tomará “la mejor decisión”. MGD

Se busca acuerdo con Bolillo

Aunque de manera extraoficial, ayer circuló la información de que el directorio de la FEF decidió que Hernán Darío Gómez no continúe al mando de la selección. Una fuente bien informada le aseguró a EXPRESO que, si bien es cierto que la mayor parte de los dirigentes desea la salida del Bolillo, todavía no hay nada en concreto.

“Todo sigue igual. Cuando haya un cambio en la relación con el cuerpo técnico se avisará. Por lo pronto, se está preparando una rueda de prensa para el próximo miércoles, de manera que todos los periodistas puedan hacer sus consultas y obtener información”, indicó la fuente, que pidió mantener su nombre en reserva.

El mismo informante le dijo a este medio que Gómez seguiría en su puesto mientras no se llegue a un acuerdo para finiquitar el contrato, porque en la FEF “no hay dinero”. MGD

Los expertos de Expreso

Están en su derecho

Duffer Alman, expreparador físico de la Tri

Las sanciones dependen de los dirigentes, así como la forma de manejar el tema. Si dan a conocer o no los nombres de los involucrados, corresponde a su legítimo derecho, aunque al mantener la reserva dan espacio a las especulaciones. El fútbol se convierte más en un negocio y de pronto hay dirigentes que no quieren que sus jugadores se vean involucrados, porque eso complicaría alguna negociación.

Hay mucho morbo

Raúl Avilés, exseleccionado ecuatoriano

Los actos de cualquier empresa se los mantiene a la interna. Sí deberían aplicar sanciones a quienes faltaron al reglamento. Hay muchos que desean saber los nombres por morbo pero, para citarle un ejemplo, cuando en su Diario hay algún acto de indisciplina lo solucionan puertas adentro. El futbolista que esté tranquilo con su conciencia seguirá adelante.

Sin información oficial

Ángel Fernández, exseleccionado ecuatoriano

Realmente no tengo idea de qué es lo que pudo haber pasado allá (en la concentración de la Tricolor) y estoy seguro de que ni la prensa ni la afición la tienen, porque todos hablan de casos de indisciplina pero no especifican de qué clase se trata o quiénes son, no hay una información oficial. Definitivamente no le hace bien a la selección este tipo de situaciones.

Es un trabajo global

Carlos Tenorio, exseleccionado ecuatoriano

A la selección no se va a permanecer un mes, dos meses, se va a competir directo; y si los clubes no aportamos, los dirigentes no ayudan al manejo, a la formación de los chicos, vamos a tener dentro de la selección a jugadores que van a ir y van a pasar este tipo de cosas (el escándalo del piso 17 en Brasil). Entonces, es un trabajo global.

Otros casos

Francia

En el Mundial de Sudáfrica 2010, el seleccionador francés Raymond Domenech sancionó a Nicolás Anelka (foto), Patrice Evra, Franck Ribéry y Jerémy Toulalan.

México

Copa América 2011. Varios jugadores del Tri organizaron en el hotel de concentración una fiesta con prostitutas. La federación mexicana decidió apartar a Jonathan Dos Santos.

Chile

En el mismo torneo, los chilenos Arturo Vidal (foto), Jean Beausejour, Jorge Valdivia, Gonzalo Jara y Carlos Carmona llegaron tarde a un entrenamiento, tras una noche de juerga.