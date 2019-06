Crónica de un fracaso anunciado

Ninguna de las partes se libra de la culpa. El anterior presidente de Ecuafútbol firmó un contrato maniatador, el nuevo no corrigió a tiempo, el técnico realizó una polémica convocatoria y planteó de forma equivocada. Para completar el cuadro, jugadores que mostraron un bajo nivel y peor actitud. El resultado, la prematura eliminación de la Tricolor en la Copa América.

Penúltimos en la tabla general del certamen, con apenas un punto de nueve posibles, la paupérrima campaña tuvo su corolario en las desafiantes y desatinadas declaraciones del entrenador colombiano Hernán Darío Gómez. “Si me echan, me tengo que ir. A mí no me pasa eso por la cabeza. ¿Hace un año había selección? No la había, después de la eliminatoria tampoco hubo selección. Hay un poco de inconsciencia también. Ninguno de los dirigentes me contrató y me dijo depende de lo que haga en la Copa América. Porque si era así, no aceptaba. Yo no soy de regalar el trabajo, si me quieren echar... échenme. Vendrá otro director técnico y va a pasar lo mismo, están pidiendo resultados donde no se pueden dar... Vamos a ver quién explota primero”.

Los números no lo dejan bien parado. La Tricolor obtuvo 16 de 39 posibles, entre partidos amistosos y oficiales. 9 de esas 16 unidades las sumó venciendo a Panamá, Jamaica y Guatemala, rivales cuyos niveles están muy por debajo de los sudamericanos.

Ecuador lleva siete meses sin ganar un juego. La última vez fue en noviembre de 2018 ante Panamá (2-1). En Brasil 2019 se retira con dos goles a favor y 7 en contra.

“Ratificar o no al Bolillo en su cargo es una decisión que le corresponde a la dirigencia. Los números no lo avalan, como a muchos otros entrenadores que han dirigido a Ecuador en la Copa América, pero hasta la fecha no se sabe para qué lo contrataron, si era para buscar exclusivamente la clasificación al Mundial o para otra cosa, porque eso del proceso es una palabra trillada que durante una eliminatoria no se puede aplicar, allí trabajas cinco o siete días y debes hacerlo con los futbolistas que en ese momento muestren el mejor nivel posible”, dijo el exseleccionado Raúl Avilés.

El director técnico Carlos Torres Garcés considera que Ecuador tiene buenos futbolistas, aunque “no todos” justificaron su convocatoria.

“Antonio Valencia es un caso especial, por su jerarquía y profesionalismo, pero hay otros como Arturo Mina que no sé si juega o no, o si está en una Liga con el nivel que amerita su capacidad. Todos los jugadores tienen calidad, pero el fútbol no es solo de cosas individuales, es un trabajo en equipo, de voluntades que se subordinan a la idea de un entrenador y eso no existió”, sentenció.

El Palillo Torres Garcés recordó que el estilo de Gómez es muy conservador, pero no lo libera de responsabilidad.

“Conocemos que especula mucho defendiéndose, contragolpea y prefiere ver qué propone el rival para utilizar sus armas, pero ni eso se vio... no se vio a un Ecuador que se defienda bien, hilvane ataques que lo lleven cerca del área y defina en situaciones de remates las jugadas que se concibieron. La situación es grave, porque hablamos de un equipo que quedó golpeado en lo anímico de cara a las eliminatorias”, acotó.

La debacle no es exclusiva responsabilidad del Bolillo. Luego del 4-0 ante Venezuela, conseguido en la Copa América de 2001, Ecuador solo derrotó a México, en la edición 2015, y a Haití, en la de 2016.