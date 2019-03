El discurso ganó al análisis del juego

Tras los ocho partidos que ha dirigido Hernán Darío Gómez, la selección ecuatoriana de fútbol presenta una efectividad del 58,33 %. Registra además, una media de 1,3 goles a favor y 0,54 tantos en contra, por partido.

Juega con un 4-3-3 cuando ataca y lo convierte en 4-1-4-1 cuando defiende. En el último ensayo ante Honduras probó con un 4-2-4 (los últimos jugando como media punta).

Enner Valencia ha marcado seis de los once goles en estos amistosos, lo que equivale al 54,54 %. Él no estuvo en la última gira, ante Estados Unidos y Honduras, y la Tricolor no marcó. Antes de ello, solo con Omán no pudo anotar.

En cambio, de los ocho amistosos, en cinco juegos sacó la portería en cero. Es decir, la defensa funcionó.

Esos son los números del Bolillo. Bajaron por los dos últimos partidos porque la Tricolor tuvo malas presentaciones, sin anotar y luciendo sin ideas ofensivas. Sin embargo, la conversación futbolística quedó a un lado. Él se ha encargado de llevar la atención a otro campo: el análisis de su discurso.

Gómez recibió muchas críticas cuando dijo que iba a la Copa América para “aprender”. Y muchas más cuando, entre risas, cambió el discurso y dijo que iban a intentar ser campeones, “eso lo aprendí del profe (Jorge) Célico”.

Esto último generó malestar en Rodrigo Espinoza, directivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quien en su cuenta de Twitter indicó que “sería lindo pensar que la mención a Célico haya sido real y sincera, de lo contrario si es un sarcasmo, el mismo no es contra Célico, es contra el país”.

Gómez trató de explicarlo. “Cuando recibo a los muchachos les digo muchas cosas, que vengan porque queremos ser campeones, pero afuera se maneja la imagen de otra manera para evitar presiones innecesarias. Ahora que dije que seremos campeones, si no lo conseguimos dirán que el Bolillo vende humo”, dijo la noche del martes, tras el empate sin goles con Honduras.

Para el entrenador Ricardo Armendáriz esta variación en el mensaje de Gómez se da porque “el Bolillo siente que no tiene el respaldo mayoritario del hincha”.

Esto, agregó, se vio reflejado en los últimos juegos donde “planteó en la cancha un equipo para no perder y así evitar más críticas”.

Juan Carlos Burbano, quien fue dirigido por el estratega colombiano en las eliminatorias a Japón y Corea 2002, destacó que “la situación no es tan cómoda para el profe, hay mucha crítica, pero de estas situaciones él saca fortaleza”.

De todas maneras, Bolillo tiene el respaldo de los jugadores. Antonio Valencia, por ejemplo, defendió que están jugando bien y que los ensayos son oportunos.

Gabriel Achilier se sumó a la defensa del entrenador al indicar que la Tri ha dado muestras de crecimiento y al pedir “unidad y buenos deseos para que la selección progrese. Que la gente crea en este proceso y en el futbolista ecuatoriano”.

Alfredo Encalada insiste en que debe existir equilibrio. El discurso puede ser uno, pero en la cancha se nota que Gómez está pensando en los rivales que tendrá en Copa América y por eso plantea los amistosos de cierta manera.

Para saber

Preparación

Ecuador enfrentará a Venezuela y México, el 1 y 9 de junio en Estados Unidos, previo a su participación en la Copa América en Brasil.

Una llave pareja

La Tri se encuentra en el grupo C junto a Chile, Uruguay y Japón. Debutará ante los charrúas el 16 de junio.

Con base definida

Belo Horizonte será la base de la selección en Brasil. Llegará a esta ciudad después del amistoso ante México. JLV-RVF

Francisco Egas pide analizar con tranquilidad el desempeño de la selección