La incertidumbre se apodera de la Tri

El mar de incertidumbre por el que navega Jorge Célico y la demora que ha tenido la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para designar al sustituto de Hernán Darío Gómez podrían llevarnos a terminar el año 2019 sin seleccionador absoluto y sin director de las divisiones formativas.

Más allá de la derrota sufrida en Nueva Jersey ante Colombia en el último partido de las fechas FIFA de la temporada, preocupan las declaraciones de Francisco Egas, presidente de la FEF, quien insiste en hablar del pasado, cuando lleva ya 11 meses en el cargo y aún no tiene una base firme sobre la que se pueda apuntar al proyecto eliminatorio para Catar 2022.

“Alguna vez nos equivocamos, porque creímos que una negociación que estaba cerca ya era definitiva y era cuestión de horas. Me parece que entrar en tiempos no tiene ningún sentido. Esto no es tan fácil como conseguir el teléfono de un entrenador, levantar el teléfono, llamarlo, tirarle un número y cerrar un contrato. La Federación tiene poca infraestructura, no tiene un proyecto claro, no tiene gente trabajando en sus selecciones. Venimos de una época decadente del fútbol, de una época en que la administración de la selección dejó mucho que desear, no se trabaja en ninguna de las áreas de apoyo a la selección, no se trabaja en psicología, no se trabaja en nutrición, no se trabaja en preparación física. Somos esclavos de los profesionales que están de turno en la Tricolor. Y la Federación no tiene un proyecto claro ni estructura propia para ir alimentando no solo a la selección, sino al fútbol ecuatoriano en general”, lamentó el dirigente.

Esta indefinición ha obligado a Jorge Célico, director general de las divisiones formativas, a escuchar ofertas que hasta hace poco no parecían llamarle la atención.

“Yo... feliz si me ratifican. Si no fuera así, quizás hasta (me sentiría) confundido. Voy a pensar bien qué hacer con mi carrera, porque hay varios clubes (interesados en mí); no quisiera nombrar a ninguno, no me pongan en ese compromiso, pero hubo varias instituciones que yo dejé pasar después del Mundial de Polonia; no ahora, pero quizás sea el momento de pensar un poquito más en mí”, sentenció el estratega argentino, quien es una de las opciones que Carlos Alfaro Moreno tiene para dirigir a Barcelona en el año 2020.

“Una cosa es la amistad que tenga con Francisco (Egas). Otra cosa es lo profesional. Como cualquier profesional tengo... de pronto la palabra ‘ambición’ suena mal, pero tengo la familia atrás y un montón de gente que quiere que dé el salto. Muchos pensarán que lo merezco, algunos no, así que tengo que pensar bien cómo sigue mi carrera ligada a la Federación o fuera de ella”, acotó.

Las palabras de Célico encienden las alarmas, porque además de no contar con un timonel fijo para la selección mayor, desde el 18 de enero de 2020 Colombia acogerá el Preolímpico, del que saldrán los dos clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio. Ecuador competirá con el equipo sub-23 que comanda el argentino y que no ha tenido la oportunidad de prepararse como se debe, porque su principal cabeza ha tenido que dividir su tiempo cubriendo una vacante, a tres meses del inicio de la eliminatoria mundialista.

El país podría terminar el año sin entrenador en todas las divisiones de su selección, es decir sin pan ni pedazo.