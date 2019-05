El Bolillo defendió su lista para Copa América

El seleccionador ecuatoriano de fútbol, Hernán Darío Gómez, explicó los parámetros que utilizó para definir la lista de 23 convocados para la Copa América Brasil 2019.

“En cada uno de ustedes (los periodistas) hay un entrenador, pero nosotros hemos elaborado una nómina en la que se combinan diversos factores. A Antonio Valencia lo dejaré de convocar cuando él me diga que ya no desea estar en la selección, pero hablé con él y me dijo que se sentía con ganas, con confianza de jugar. En Carlos Gruezo veo características muy similares a las que vi en Edwin Tenorio y así podría seguir hablando de muchos futbolistas. Estamos de acuerdo en un 80% de los elegidos, entonces les pido que me dejen poner mis tres, recodando siempre que la meta final es el Mundial de Catar y que a la Copa América vamos a competir con lo mejor que tenemos y lucharemos por hacer el mejor papel que sea posible”, indicó.

El Bolillo también reveló que le costó mucho dejar de lado a Christian Noboa y Juan Carlos Paredes, elementos que han sido fijos en su proceso, pero al estar saliendo recién de una lesión o no encontrarse en su mejor momento prefirió buscar otras alternativas.

“Nadie me ha preguntado por Jéfferson Intriago, pero para mi gusto es uno de los mejores elementos que puedo tener, porque me resulta útil en varias posiciones. Lo mismo pasa con Andrés Chicaiza, que me puede servir de entrada o para resolver algo sobre la marcha del partido”, acotó.