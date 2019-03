La Tri cambiará en dos líneas

El dibujo será el mismo. Ecuador presentará el 4-3-2-1 contra Honduras, mañana en Nueva Jersey. Pero, Hernán Darío Gómez cambiará a los intérpretes de la mitad de la cancha y la delantera.

La defensa será la misma. Alexander Domínguez alineará en el arco y la última línea estará conformada por Juan Carlos Paredes, Gabriel Achilier, Robert Arboleda y Beder Caicedo.

La variante que se esperaba en esta zona era la de Cristian Ramírez, en lugar de Caicedo. Pero, el jugador del Krasnodar de Rusia no alcanzó a recuperarse de la lesión y decidieron no arriesgar.

En la mitad de la cancha estarán tres hombres encargados del equilibrio: Christian Noboa, Jefferson Intriago y Jhegson Méndez.

De los tres, solo Méndez repite, con relación al partido ante Estados Unidos. Noboa jugará sus primeros minutos con la selección tras superar una lesión que lo mantuvo seis meses fuera de las canchas.

En la ofensiva irán como titulares Ángel Mena, Renato Ibarra y Leonardo Campana.

Romario Ibarra está lesionado y tampoco será considerado para este partido.

Mientras Antonio Valencia esperará en el banco de suplentes. La intención es darle minutos poco a poco porque apenas superó el problema de su pantorrilla.

El mismo Hernán Darío Gómez anunció esta formación. Su intención, dijo, es observar individualmente a todos los jugadores durante un buen tiempo. “Todos los técnicos estamos mirando. Probando. El funcionamiento contra Honduras será el mismo. Se verá a once trabajando en defensa, once trabajando en ataque. Y no somos solo nosotros. En las potencias mundiales también sus estrellas forman la figura en defensa y se desdoblan en ataque”, dijo a la Ecuafútbol, después del entrenamiento del sábado en la noche en el campo del municipio de Hanover RBNY.

El Bolillo pidió calma nuevamente ante los resultados de los partidos amistosos. “Todos los equipos están teniendo este tipo de dificultades. Pasó con Argentina (perdió 1-3 ante Venezuela en el regreso de Lionel Messi), pasó con Brasil (empató con Panamá por primera vez en la historia). La diferencia es que a unos (entrenadores) les aguantan más y a otros nos aguantan menos. En Ecuador hay que ganar siempre si no hay crisis. Ahora me toca aguantar esta crisis hasta elegir bien para Copa América”, agregó el técnico colombiano.

Gómez, de paso, aprovechó para resaltar el nivel del rival que enfrentarán mañana. “Honduras es un equipo muy trabajador, es muy rápido adelante, es muy fuerte”.

La selección de Ecuador jugará mañana con Honduras desde las 19:30 en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.