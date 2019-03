El proceso, la diferencia

Aprender a distinguir lo que es el producto final de un proceso, con el camino que se recorre en él, es la recomendación del exfutbolista José Gavica y del preparador físico César Benalcázar, quienes fueron consultados por EXPRESO respecto al motivo por el que la selección mayor luce tan diferente, comparada con las categorías formativas.

Mientras Hernán Darío Gómez fue designado entrenador del combinado absoluto en agosto de 2018, Jorge Célico (técnico de la sub-20) y Javier Rodríguez (sub-17) forman parte de un proceso que hace dos años inició Carlos Villacís, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

“Son diferentes entrenadores, diferentes sistemas de juego. La sub-20 contó con futbolistas muy técnicos, con experiencia en Primera; la sub-17 va bien y esperemos que pueda terminar así el Sudamericano. En la mayor, las presentaciones no han sido de las mejores. Todos queremos verla ya encaminada, pero hay que darle tiempo, no apresurarnos y decir ya vamos a cambiar al técnico. Veamos cómo nos va en la Copa América y luego de eso, ya con una evaluación seria, tomar decisiones”, dijo Gavica.

A criterio de Benalcázar, la diferencia radica en que los juveniles afrontaron torneos oficiales, mientras que Gómez aún no tiene un plantel definido. “(El Bolillo) Está probando sistemas de juego, para eso son los amistosos, partidos donde se afinan estrategias. Los otros (sub-17) están en plena competencia, pero la mayor recién jugará oficialmente en junio. Claro que son futbolistas probados, pero el profesor Gómez tiene que engranar e ir ajustando las piezas para armar un conjunto. No es una excusa, pero aún no se juega oficialmente y hay que tener muy claro los objetivos y las metas (Copa América o eliminatorias)”.

Por su parte, el Bolillo Gómez avivó ayer la polémica que ronda su dirección, al reiterar cuál es su objetivo al mando del combinado nacional.

“Mi contrato es para la eliminatoria (del Mundial de Catar), no para jugar la Copa América (de Brasil), es para la eliminatoria pa’ que mucha gente se vaya bajando del bus pues que... ¿Qué la Copa América me la van a cobrar? No”, sentenció.

Los especialistas

José Gavica,

exseleccionado ecuatoriano.

Algunos jugadores ya conocen el estilo del profesor Gómez, pero hay otros nuevos que necesitan tiempo. La sub-20 y la sub-17 han sido producto de un buen proceso.

César Benalcázar,

Preparador físico.

La Copa América será el termómetro para la selección mayor. Ese es un torneo muy importante, pero pienso que el objetivo primario debe ser clasificar al Mundial de Catar.

La Tri Sub-17, por asegurar el primer lugar

Los dirigidos por Javier Rodríguez cierran este viernes su participación en la primera fase del Sudamericano Sub-17 ante el anfitrión Perú, con el objetivo de terminar primero en el grupo A. Para esto, la Tricolor debe conseguir al menos un empate frente a los del Rímac.

No obstante, el seleccionador nacional analiza la posibilidad de realizar algunas variantes en el elenco titular, todo con el fin de preservar jugadores de cara a lo que será el inicio del hexagonal final, donde la meta será clasificar a la gesta ecuménica en suelo brasileño.