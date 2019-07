Mejora la salud de Michael Schumacher

El estado de salud del expiloto alemán de la Fórmula 1 Michael Schumacher es toda una incógnita. Desde que sufrió el terrible accidente mientras esquiaba en Los Alpes, su familia ha mantenido las novedades y avances del Schumi en la mayor privacidad posible.

Cinco años después del trágico incidente, Jean Todt presidente de la Federación Internacional de Automovislimo (FIA) y exjefe de equipo de Ferrari, ha sacado a la luz nuevos detalles al respecto.

“Siempre soy cuidadoso con este tipo de declaraciones, pero es cierto que ha mejorado. Veo las carreras con Michael Schumacher en su casa de Suiza”, confesó en Radio Montecarlo.

Además, habló sobre la fuerza de Schumacher y su familia: “Michael no se rinde, sigue luchando. Está en las mejores manos y muy bien cuidado. Su familia está luchando mucho. Es obvio que nuestra amistad no puede ser lo que una vez fue, simplemente porque no hay la misma comunicación que antes. Pero él sigue luchando, y su familia también”.

El piloto más laureado de la historia de la Fórmula 1 se dio un fuerte golpe en la cabeza al esquiar fuera de pista en el año 2013. Desde ese momento, se encuentra recuperándose de sus graves lesiones en su domicilio de Suiza. Se conocerán más detalles de su estado de salud con el documental que saldrá a la luz el próximo mes de diciembre.