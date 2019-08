Rubens Valenzuela analiza demandar a Barcelona

El expreparador físico de Barcelona, Rubens Valenzuela, aseguró que la dirigencia del Ídolo le quedó debiendo 3 meses de sueldo y afirmó que no lo pensaría mucho en demandar a los amarillos.

“Me da pena por el club, pero soy profesional y debo hacer respetar mi profesión. Si mañana debo ir a juicio voy a hacerlo, a reclamar lo que me corresponde. Estamos en una etapa en que no te contestan el teléfono”, aseguró Valenzuela, en una entrevista con Radio Caravana.

Valenzuela, quien actualmente se encuentra trabajando con Guillermo Almada en el Santos Laguna de México, aseguró que debido a la falta de pago tuvo problemas con el departamento en el que vivió en Guayaquil.

“Me echaron de mi departamento porque Barcelona debía tres meses. Eran tres cuotas de sueldo y no se pagó ni una. Me cobraron un deducible de un choque de un carro que tuve. Son primeros para cobrar antes que para pagar; pido que me paguen lo que me deben”.

En días pasados, Almada también denunció que no le habían cancelado “nada” de lo que le quedaron debiendo en el club, aunque José Francisco Cevallos aseguró que “se le pagó 140 mil (dólares)” y que se está “avanzando con la deuda”.