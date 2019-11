Federer establecerá récord en Ecuador

La visita Roger Federer ha causado gran expectativa en el país. El actual número tres del mundo y considerado el mejor tenista de la historia, se enfrentará el domingo 24 de noviembre al alemán Alexander Zverev en el torneo denominado Mitad del Mundo.

La organización del evento informó que hasta este miércoles 20 de noviembre, se han vendido 12 mil de las 14 mil entradas que salieron a la venta. De este manera la visita Federer establecerá un récord de asistencia a un evento de tenis en el país, superando los 9 mil espectadores que tuvo el juego de despedida de Nicolás Lapentti, en 2011, ante el estadounidense Pete Sampras.

El tenista suizo tiene previsto llegar a Quito, en su avión privado, la madrugada del domingo. A las 10:00 brindará una rueda de prensa, junto a Zverev, en la Mitad del Mundo, y disputarán unos games entre los hemisferios norte y sur. Tras esto dictarán clínicas de tenis y actividades con los auspiciantes del evento. Su agenda en el país se cierra con el juego en el coliseo general Rumiñahui, a partir de las 19:00, y una cena posterior.

Federer, que en Ecuador concluye con su gira Sudamericana, viajará cerca de la medianoche hacia Estados Unidos, donde el lunes 25 de noviembre tiene programadas reuniones.

Su primera parada en la región fue el martes 19 en Chile, para seguir a Argentina (miércoles 20), Colombia (viernes 22) y México (sábado 23).

Sobre su primera visita a Ecuador, Federer confesó que “viviré algo diferente, algo nuevo. La bienvenida sorpresiva que he de recibir y como las multitudes reaccionan en un evento así quizá con un ambiente de fútbol o como tenis, me pone nervioso en una buena manera. No puedo esperar, me da mucha emoción y obviamente que en cada país de Sudamérica la gente reacciona distinto. Es diferente que en otro sitio, estoy ansioso y no puedo esperar experimentarlo”.

También hizo un llamado para que los aficionados acudan al coliseo, que espera “esté lleno, bullicioso, fuerte, daré todo de mí. Prometo que será un buen partido con Sascha (Zverev), será muy divertido, espero que todos vayan. Será un día muy especial para el tenis en Ecuador”.