Roberto Quiroz, a paso firme en el Challenger

Roberto Quiroz dio una muestra de fuerza física y mental para remontar ante el tenista español Mario Vilella Martínez con parciales de 6-7(5), 7-5, 6-2, asegurando su clasificación a los octavos de final del Challenger Ciudad de Guayaquil, que se disputa en el Anexo Guayaquil Tenis Club.

“Estoy muy contento y orgulloso por cómo saqué el partido. El primer set era más para mí que para él; tuvo un poco de fortuna y yo no estaba en mi mejor momento. Pero me mantuve tranquilo, esperando las oportunidades... tuve un par a mediados del segundo set no se dieron. Estoy contento por como estoy de la cabeza, creo que todo el año me he preparado para este tramo final y fuera de los resultados, la mentalidad y las ganas de seguir creciendo es lo más importante”, dijo la raqueta ecuatoriana.

El siguiente rival de Quiroz será el bicampeón de este torneo (2012-2013) y segundo cabeza de serie, Leonardo Mayer de Argentina, duelo a realizarse el 31 de octubre, en horario nocturno.

“Ahora quiero disfrutar este triunfo, para preparar el partido contra Mayer. Quiero disfrutar la victoria, porque no he tenido mucho de estos disfrutes en este año”, reconoció el zurdo guayaquileño, campeón dos veces de este torneo en la modalidad de dobles.

Leonardo Mayer se llevó el duelo argentino sobre Andrea Collarini, imponiéndose en tres luchados sets por 6-1, 2-6, 6-4.

“Es difícil el debut, además un poquito acostumbrándome a la cancha nueva que se cambió de los años anteriores, pero lo bueno fue que se pudo ganar y es importante para la confianza y para empezar bien en el torneo”, anotó Mayer que en dos semanas jugará con su país las finales de la Copa Davis en Madrid.