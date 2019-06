Carapaz, camino a la gloria

A dos etapas de la historia más grande del ciclismo nacional. El ecuatoriano Richard Carapaz llegó ayer a San Martino di Castrozza sin permitir que le descuenten un segundo, conservando la ‘Maglia Rosa’ del Giro de Italia. EXPRESO ya está en el lugar de la prueba.

El carchense, de 23 años, celebró en la fría población del valle alto del Primiero el gran trabajo del equipo Movistar, que le permitió consumir una etapa más sin que sus perseguidores se acerquen en el cronómetro de la clasificación general.

Para el tricolor era importante mantener esta ventaja y todos se proyectaron para ello. La estrategia fue plasmada desde el primer momento. Más que lanzarse a un ataque, aprovechando las cuestas para poner un sello definitivo, se mantuvo en el pelotón, cuidó sus energías y lanzó el resto en el cierre.

Su trabajo fue tan calculado que al final esa fue la razón de su festejo. Un día que él calificó como “tranquilo”, pero que tuvo a todos los fanáticos muy alterados, en cada uno de sus pasos, sobre todo en la parte final, donde las montañas cubiertas de nieve y el bosque con grandes árboles formaron el paisaje ideal para un Giro que ya es inolvidable para Ecuador.

La etapa de ayer, la 19, fue ganada por el colombiano Esteban Chaves, del equipo Mitchelton Scott, y quien fue segundo en la edición 2016 del Giro. El italiano Andrea Vendrame fue segundo, mientras que el portugués Amaro Antunes llegó tercero.

“Nosotros hemos ido muy tranquilos todo el día y Mikel (Landa) ha jugado un papel importantísimo para mí. Más que un compañero de equipo, con él tengo un líder en quien fijarme y aprender mucho”, dijo Richie sobre el español, quien además es uno de sus escoltas, ya que continúa 4º en la general a tan solo 47 segundos de él.

Carapaz, quien ahora es muy nombrado en las poblaciones por donde pasó el Giro, siente que la carrera de hoy (194 km) será vital. No solo porque cualquiera de los seis puede lanzar un ataque, sino que él mismo podría ampliar la ventaja. “Mientras tenga la fuerza y la confianza en mí y, sobre todo, mientras siga contando con mi equipo todo es posible. Mentalmente me encuentro sólido, eso lo he asimilado en estos cuatro años que llevo como profesional. Por eso, afrontaré tranquilo lo que queda”, expresó el carchense.