La fiebre Carapaz

Cinco días después de la mítica victoria de Richard Carapaz en el Giro de Italia, la fiebre rosa no disminuye y el presagio es positivo para el sector comercial de esta disciplina. Desde niños hasta adultos, todos visitan tiendas deportivas con preguntas que van desde cómo hallar o armar la misma bicicleta que la Locomotora de Carchi, hasta encontrar la representativa Maglia Rosa.

En un recorrido por varios almacenes de ciclismo, EXPRESO pudo detectar que, no solo desde su victoria, sino desde el inicio de su participación en el Giro de Italia, se ha incrementado la visita de simpatizantes a estos sitios y ha crecido el interés (porque ya existe un grupo masivo de colectivos que fomentan el deporte), tanto que las ventas han sido favorables.

Uno de esos lugares es Mi Bici, en Riocentro Los Ceibos, donde James Paul, encargado del local, se ha impresionado con el movimiento de clientes que ha tenido durante el Giro de Italia.

“A partir del Día del Niño y que ganó el Giro, llegaron muchos a cotizar las bicicletas y me preguntaban por la de Carapaz. Cotizaban en la mañana y por la tarde la compraban. Han sido días buenos”, explicó a EXPRESO.

Paul confirmó que otro pedido es la Maglia Rosa y, ha sido tanta la demanda, que los propietarios del lugar han encargado una cantidad importante de réplicas para comercializar. “Te mentiría el precio, pero los equipos completos aquí están en 70 dólares aproximadamente. Quizá un precio similar, puede que estén aquí en unas dos semanas”, apuntó.

Pero no solo en distribuidores físicos puede encontrar la indumentaria legendaria del ecuatoriano. La cuenta El Utilero FC, que está en las redes sociales Twitter e Instagram, expende la Maglia Rosa bajo pedido por un precio de $ 85.

Desde el domingo comenzaron a ofrecer la malla de Movistar (la color azul) bajo un valor de 65 dólares, pero la rosa, que lanzaron en redes el 4 de junio, ha tenido la solicitud de más de 100 personas.

Y claro, también están los curiosos por la compañera de ruta de Carapaz: la Canyon Ultimate CFS LX, que en Ecuador podría costar hasta 15 mil dólares.

No es fácil conseguir una y el gerente de Cuba Bike, Idelvis Ramos, explicó las razones. “Canyon es una bicicleta alemana que tiene una estrategia diferente, no la venden en tiendas, sino en línea. Solo el marco costaría unos 5 mil dólares, luego con los componentes que aquí en Cuba Bike los tenemos todos (marca Campagnolo) podría tener esa por unos 15 mil dólares”, dijo.

“Así como en su momento le pasó a la marcha con Jefferson Pérez, o antes con Andrés Gómez y el tenis, lo de Carapaz con el ciclismo es una fiebre que beneficia al deporte”, finalizó Ramos.

El detalle

Arribo al país

Richard Carapaz llegará al país el lunes 10 de junio, donde se reunirá con el presidente de la República, Lenín Moreno, y luego tendrá un evento de Movistar en la capital. El 11 cumplirá con una agenda de medios y el 12 estará en Tulcán, donde le rendirán un homenaje.

Indumentaria

Ausencia en las conocidas

EXPRESO recorrió las dos tiendas deportivas más populares del país: Marathon Sports y Kao Sports, pero la fiebre del ciclismo no les ha llegado. En el primero no venden indumentaria para este deporte y en el segundo, sí venden, pero no han notado mayor cambio en este comercio desde el triunfo de Carapaz. De hecho que no se les ha preguntado por el rey del Giro.