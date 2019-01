Revolución eléctrica

El Club Sport Emelec planea quedarse con todo lo que tenga en competencia para esta temporada. Por lo tanto, en este mercado de contrataciones los azules han tirado la casa por la ventana fichando a seis futbolistas nacionales, otro más que está por cerrarse y un delantero centro extranjero, que su vinculación “tomará varios días”, según la fuente del club azul que pidió anonimato a EXPRESO.

Los volantes nacionales Bryan Cabezas (ex Fluminense), Gabriel Cortez (ex Lobos BUAP) y Wilmer Godoy (ex U. Católica), Fernando Guerrero (ex Liga de Quito), el defensor José Hurtado (ex Guayaquil City) y el bombardero Daniel Angulo (ex El Nacional), serán oficializados mañana en la noche por el club azul. Con estas contrataciones, el libro de pases -en nacionales- queda cerrado.

Con estos fichajes, el Bombillo se garantiza otro zaguero completo (Hurtado), un delantero potente con gol (Angulo) y varias opciones en la media cancha: uno de corte con Godoy, velocistas como Cabezas y Guerrero; y uno de mayor creatividad y panorama: Cortez que ha declarado antes que su posición es de enganche.

Sobre el cupo de futbolistas extranjeros, los eléctricos no dejarán ir a ninguno de los que están y para este 2019 tendrán cinco (aprobado por la nueva reforma de la LigaPro): Fernando Luna (no dejará el club como se especulaba), Joel López Pissano, el nuevo centro delantero, Nicolás Queiroz y Leandro Vega, por estos dos últimos el club eléctrico está a detalles de cerrar su compra total: 500 mil dólares por el uruguayo y 1 millón por el zaguero argentino procedente de River Plate.

“Está resuelto (...) hacer la documentación toma su tiempo, 15 a 20 días, pero está todo en la forma debida”, explicó dicha fuente a este Diario. Sobre el centrodelantero que busca Emelec, declaró que “hay varias opciones”.

Asimismo, confirmó que Jorge Guagua y Osbaldo Lastra no continuarán en la plantilla azul y plomo para esta temporada. Lastra le dijo a EXPRESO que mañana irá a solucionar su futuro y admitió que “si Emelec no me quiere no tengo problemas de ir al equipo que me quiera”, lo pretende Fuerza Amarilla.

$1,5 millones

gastará Emelec en la compra total de los derechos deportivos de Leandro Vega (1 millón) y Nicolás Queiroz (500 mil).