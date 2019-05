Rescalvo se puso la divisa del Bombillo

El nuevo entrenador del Club Sport Emelec, Ismael Rescalvo, fue presentando oficialmente ayer junto a su cuerpo técnico y la cúpula dirigencial del cuadro azul, encabezada por el presidente, Nassib Neme. Todo el cuerpo técnico español se enfundó la camiseta del Bombillo, misma que defenderán hasta el 2022.

Rescalvo habló con entusiasmo de sus objetivos como el nuevo entrenador azul, las expectativas que se tiene de esta oportunidad y cuándo asume como principal estratega. “Hay que escoger una hoja, revisar la plantilla y todo el potencial que tiene es importante. Los hemos enfrentado tres veces y los hemos estudiado individual y colectivamente. Vamos a intentar unir el talento individual y darle sentido colectivo a la idea. Debemos sacar lo mejor de cada jugador. Nuestro empieza el jueves”, apuntó.

El cuerpo técnico español estará tres temporadas seguidas en el cuadro azul, un proyecto en el que la dirigencia azul ha apostado a largo plazo, pero el DT reconoció que no tienen una varita mágica para que el equipo cambie de un día a otro, pero sí prometió “trabajo serio”.

Sabe que el Bombillo no atraviesa sus mejores momentos pero sabe que si llega a Emelec es para apuntar a lo más alto. “Un técnico que llega a este club es para ser campeón y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para levantar a este equipo. Primero conocerlos a la interna, dialogar y después tomar decisiones”, agregó.

También fue interrogado por la forma en la que dejó Independiente del Valle y el español prefirió ponerle paños mojados al tema. “Lo único que puedo decir es gracias. Fue el club que nos abrió las puertas en Ecuador. Nos permitió dar un paso más en nuestra carrera deportiva. No tengo más que palabras de agradecimiento para ellos. Si no hubiera estado en Independiente no habría venido a Emelec”, sostuvo.