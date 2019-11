Repetto señala los errores arbitrales de Roddy Zambrano

El entrenador de Liga de Quito, Pablo Repetto, salió al paso de las críticas al árbitro Roddy Zambrano, por su desempeño en la final de la Copa Ecuador, ante Delfín.

La jugada más comentada de ese encuentro se dio en el último minuto, cuando Antonio Valencia toma de la camiseta a William Riveros dentro del área. Para Repetto, antes hubo una falta de Ordóñez sobre Valencia. “En el penal que reclaman de Antonio a Riveros, hay una clara falta de la Tuka que le había agarrado antes la camiseta a Antonio. Hay que ver todos los errores, no solo los que son para un equipo”, dijo Pablo Repetto en Área Deportiva.

Según él, los yerros se dieron para los dos planteles y debería existir equilibrio en los comentarios. “Hay una falta a (Edison) Vega en el primer gol de Delfín, una falta que lo saca de la jugada y es por ahí que entra (Sergio) López. Hoy debería estar en todas las redes sociales”, agregó.

El técnico albo continuó. “Y después (no sacó) la segunda tarjeta a Luis Cangá, que debía ser expulsado sin ninguna duda. El tema parte de un análisis que hace la gente de Delfín, este análisis es para la Comisión de Arbitraje. De estas jugadas hay en todos los partidos, si solo veo lo que no me pitaron a mí, siempre me voy a ver en desventaja”, concluyó.