Renato Ibarra disfruta de sus vacaciones tras salir de la cárcel

Luego de estar una semana detenido, el futbolista ecuatoriano Renato Ibarra, recientemente desvinculado del América, trata de dejar atrás esos malos momentos pasados en prisión y para ello eligió la compañía de su hermano Romario Ibarra, quien defiende la camiseta del Pachuca

Para cambiar de aires, el sitio escogido por el jugador nacional fue Peñas del Aire en Hidalgo, donde además gozaron de la compañía de la madre de ambos e incluso hicieron perdurar el momento tomándose fotos que posteó Romario en redes sociales.

Romario y Renato Ibarra, durante su visita a Hidalgo. Cortesía

Cabe recordar que Renato Ibarra recibió su libertad, ya que la jueza Esperanza Medrano Ortiz no encontró elementos para vincularlo al hecho y que la víctima, su pareja Lucely Chalá, finalmente negó haber sido golpeada, echándose para atrás en la acusación realizada en un primer momento.

Sin embargo no todo es tranquilidad y gozo en la vida del exjugador de las Águilas pues actualmente no posee club y no podrá dejar suelo mexicano por los próximos seis meses ya que debe presentarse en una delegación cada 30 días. Esa fue una de las medidas cautelares para recibir la libertad.

Mientras tanto, pese a estar separado del América, el club aún es dueño de los derechos deportivos del jugador, por lo que la intención de los americanistas es negociarlo con otros conjunto y así no perder lo invertido por su pase.