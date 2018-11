Rueda no tiene en sus planes dejar a Chile

El seleccionador de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda, pidió paciencia para que el equipo recupere el tono que la llevó a ganar dos veces la Copa América y dijo que tiene ganas de seguir en el cargo, ante las dudas que han surgido por las elecciones en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Rueda ofreció una extensa rueda de prensa de más de una hora de duración en la jornada previa al amistoso que Chile disputará ante Costa Rica este viernes en Rancagua, aunque el duelo con los ticos estuvo prácticamente ausente en sus respuestas.

Buena parte de las preguntas de la prensa chilena fueron sobre los nombres que aparecen en su lista de convocados y las ausencias más destacadas, lo que generó la molestia del seleccionador.

En un hecho poco habitual, Rueda respaldó sus explicaciones con fotos, vídeos y documentos. Incluso mostró un vídeo en el que el entrenador argentino Marcelo Bielsa critica el papel de los medios de comunicación en el fútbol y su influencia en la gente.

Rueda consideró que poco a poco está cicatrizando la herida por quedar fuera del Mundial de Rusia y consideró que el equipo necesita “recuperar el cariño con fútbol y goles”.

“Se necesita también mucha paciencia, mucho equilibrio. Hemos tenido muchos ejemplos en Sudamérica y el mundo. Hay que aprender de eso. Hay potencias mundiales a las que les ha costado consolidar una nueva generación”, argumentó.

El técnico hizo una valoración muy positiva de los diez meses que lleva al frente de la selección y destacó la respuesta de los jugadores a su proceso.

También se refirió a su continuidad, que se ha puesto en duda ante las elecciones que se realizarán este mes para elegir al nuevo presidente de la ANFP y un supuesto interés de la selección de Colombia por ficharlo.

Arturo Salah, actual presidente de la ANFP y la persona que cimentó su llegada a la Roja, no se presentará a reelección y la continuidad de Rueda dependerá de lo que decidan los nuevos dirigentes.

“Yo he sido muy claro: mientras no haya una decisión acá, es algo en vano escuchar otra propuesta. Sería manosear algo, hacerse el importante. Mi propósito es seguir, pero hay que ver las garantías que nos ofrecen como cuerpo técnico. Si no hay ese ‘feeling’ con el nuevo directorio, se verá”, agregó.

Rueda considera que los medios de comunicación chilenos han criticado de forma injusta su última convocatoria, concretamente la inclusión de jugadores veteranos como Esteban Paredes y Johnny Herrera, y otros que han sido habituales en las últimas listas, como Ángelo Sagal y Junior Fernandes.

En su opinión, hay una “campaña destructiva” en los medios que afecta anímicamente a los jugadores más jóvenes, y subrayó que si se tiene que ir por convocar a Sagal y Fernandes, lo hará “tranquilo”. EFE