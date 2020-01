La directiva de Barcelona, a poco más de un mes de ser posesionada, sufrió la salida de ocho integrantes.

Diferencias con el presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno son los motivos para que los directivos decidan no seguir en el Ídolo.

“No queremos tomarnos la comisión financiera, lo que queremos saber es cómo se está manejando la plata”, comentó Esteban Noboa, quien es uno de los renunciantes.

Afirmó que las bajas se deben al incumplimiento del plan de trabajo y de los acuerdos que se firmaron antes de las elecciones, en los que se establecían las formas de repartirse el trabajo.

“Pero una vez ganadas las elecciones nos marginaron, se comenzó a resquebrajar la unión del grupo. En la asamblea del 2 de diciembre se nos excluyó de la Comisión Financiera, sin darnos una explicación de lo que estaba ocurriendo. Y por ahora no hay comunicación en el directorio de Barcelona, ni siquiera existe un grupo de WhastApp, que ahora se utiliza mucho para mantener un diálogo fluido. Incluso he sido objeto de desplantes, de insultos. Pese a todo eso, he tratado de conciliar, pero nada se ha logrado”, contó Noboa a EXPRESO.

También detalló que el cuadro torero tiene una deuda de aproximadamente 32 millones de dólares, a corto y mediano plazo, pero que se complica su pago porque el equipo amarillo no tiene liquidez.

Una vez que se realizaron las elecciones, se empezó a excluir al grupo que lideraba el doctor Ramón Barredo.

“Queríamos que el acreedor sea un solo banco, estábamos negociando con dos instituciones, pero todo se quedó en nada. Ahora no hay nadie que desee hacerse cargo de la deuda. Barcelona genera alrededor de 20 millones de dólares anuales y con esa cantidad si se puede pagar a 8 años plazo, siempre y cuando no se sigan endeudando de manera irresponsable”, analizó.

Noboa aclaró que ni siquiera conocen cuánto están pagando de sueldo a los jugadores del primer plantel.

“No sabemos nada sobre el pago de remuneraciones a la plantilla de futbolistas. Esa fue una de mis quejas, porque han contratado, pero sin mostrar el presupuesto. Yla respuesta ha sido cero”, sentenció el directivo, quien adujo que ahora que dejó de ser miembro del directorio, que fue elegido en octubre del 2019, se dedicará a ser hincha y socio del equipo.

“Le quise dedicar parte de mi tiempo a Barcelona por el amor que le tengo a esta camiseta, pero me marginaron. Por eso es preferible renunciar”, confesó.

Pese a su distanciamiento del Ídolo, espera que los canarios salgan del bache financiero y deportivo en el cual se encuentran.

“No puedo estar en un lugar donde no me dan respuestas. Ojalá ganen el campeonato financiero y los torneos que se vienen. Les deseo la mejor de la surte a los directivos y espero que sigan adelante por el bien de la institución, que merece la atención de todos los barcelonistas”, concluyó.

Esta no es la primera vez que se presenta la salida de personas de Barcelona. En la directiva anterior que lideró José Francisco Cevallos ocurrió igual cosa. Dirigentes que no estuvieron de acuerdo con las decisiones del presidente prefirieron irse. Y entre ellos estuvieron Alfaro Moreno, así como Aquiles Álvarez, principal de la Comisión de Fútbol.

También se apartaron Rafael Verduga Regalado, Jorge Jiménez Cedeño, Xavier Salem Antón, Munir Massuh, Omar Stracuzzi, Danny Macías, José Rivas y José Valero.

Arroyo alista una demanda

Se le viene otro lío por deudas a Barcelona. Esta vez la disputa es con el jugador Michael Arroyo, quien demandaría al club por $ 8’500.000.

Gambetita exige que el equipo amarillo le cancele los siguientes valores:

$ 391.500 por sueldo y prima de habilitación de enero a septiembre del 2018.

$ 225.000 por sueldo y prima de enero hasta septiembre del 2018.

$ 200.000 por prima de contratación 2019.

$ 280.000 por sueldo y prima de habilitación de enero a abril de 2019.

$ 1’275.000 por sueldo y prima de agosto del 2019 a diciembre del 2020.

$ 900,00 por sueldo y prima 2021.

$ 200,00 por prima de contratación 2020.

$ 200,00 por prima de contratación 2021.

A esto se suman $ 4’500.000 por daños y perjuicios.