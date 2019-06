4 opciones de técnicos que alcanzan con el presupuesto de la Ecuafútbol

La semana siguiente, una reunión podría marcar el rumbo de esta Tricolor que no aparenta estar tan unida como aseguran algunos deportistas. Durante este proceso, EXPRESO les presenta a cuatro entrenadores que, por cercanía y semejanza en salarios, podrían ser considerados como opciones para enderezar el rumbo de una selección que tiene mucho por “aprender”.

La problemática

Luego de la participación que tuvo Ecuador en el certamen recientemente disputado en Brasil y, a pesar de que su técnico Hernán Darío Gómez lo anticipó con un discurso poco esperanzador, las críticas y cuestionamientos acerca de su continuidad y la de varios futbolistas, no cesan. Tanto así que la Federación Ecuatoriana de Fútbol tuvo que convocar a una rueda de prensa este jueves 27 de junio: “Considero que un 60 o 70% de la selección de mayores debe ser cambiada. Varios jugadores han perdido la esencia de lo que significa jugar aquí”, apuntó Francisco Egas, presidente de la Ecuafútbol.

Durante su pronunciamiento, Egas aseguró que “no sería responsable tomar una decisión en este momento” y que será necesario esperar un informe sobre la participación en Copa. Sin evitar mencionar que el Bolillo, una vez más adelantado, declaró al bajarse del avión que sería muy difícil entregar un documento que refleje algo positivo, porque no lo hubo. “Si me pongo a hablar de algo bueno, será motivo de risas porque como los resultados no avalan, prefiero quedarme callado”, agregó el técnico colombiano.

La espera a la que se refiere Egas pasa más por un análisis económico. Si la FEF ejecuta la cláusula de rescisión, deberá desembolsar alrededor de $ 4 millones, monto proporcional a lo que le resta a Gómez de contrato ($ 1’513.940 por temporada según el informe económico de la Ecuafútbol). Sobre todo porque el titular del ente reveló que la institución está considerada como un “enfermo de gravedad” y, en 2018, presentó una pérdida de $ 5.8 millones.

La situación incluso ha disminuido la intensidad de las declaraciones que acostumbraba Bolillo, quien ya manifestó que si quieren echarlo, podrán hacerlo. Esta vez, a pesar del fracaso tempranero, no se declaró derrotado como en ocasiones anteriores. “Este es un resultado saca técnico”, concluyó luego de caer 6-1 ante Argentina, con la selección ecuatoriana, durante la Copa América de Perú, en 2004.

Cuando dirigía a Panamá, en el Mundial de Rusia 2018, Gómez declaró que llegaron muy vírgenes al certamen, luego de perder por 6-1 ante Inglaterra. “Hay que celebrar que clasificamos”, sentenció.