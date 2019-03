Los prestamistas de Barcelona

Uno de los momentos que más preocupación causó en la última asamblea de socios de Barcelona fue la presentación en Power Point de una lista de 14 nombres que le prestaron dinero al club amarillo. Entre esos, aparecen funcionarios de la institución como el presidente José Francisco Cevallos, exdirigentes y otras personas que han desembolsado grandes cantidades desde 2015.

Este cuadro (infografía), que fue expuesto por el presidente de la Comisión de Control y Transparencia, Munir Massuh, provocó la sorpresa de varios socios que asumieron que este procedimiento no era del todo correcto.

EXPRESO conversó ayer en el estadio Monumental con Cevallos y el gerente general del club Ernesto Serrano, quienes aceptaron estos préstamos, pero a pesar de explicar su fin, no mostraron un desglose de su utilidad.

Cevallos cree que al contrario de condenar este acto, “debe ponderarse, porque ¿quién te presta plata para salir de una urgencia? Hemos tenido proximidades de no poder jugar, pagar salarios de futbolistas, deudas urgentes que no se podían solventar para evitar sanción”.

Serrano detalló que la nomenclatura de “préstamo de consumo” le da la legalidad a este procedimiento y que no tiene ningún efecto “nocivo” contra Barcelona.

“Este ‘préstamo de consumo’ consiste en un acuerdo de ambas partes, una se encarga de prestar el recurso y el otro de cancelarlo. Sería ilegal si no supiéramos de dónde viene el recurso, pero viene de conocidos que no son cuestionados. Ningún contrato se ha hecho con alguna cláusula que diga que se va a duplicar la cifra si no se paga a tiempo, solo hay una tasa de interés”, agregó el gerente, que al mismo tiempo dijo que estas personas no pueden demandar al club.

EXPRESO se contactó vía telefónica con el vicepresidente administrativo del club, Julio Díaz, quien cree que estos préstamos no se hicieron “con el correcto procedimiento” y que el mayor prestamista no tiene un vínculo con la casa torera, pero sí con el vicepresidente financiero, Juan Alfredo Cuentas.

“Nunca nos consultaron por los préstamos en el directorio. El señor Roberto Delgado (que ha prestado más de $700 mil al club) es socio y accionista de las empresas de Juan Alfredo Cuentas y esto lo aceptó el mismo Cuentas en la asamblea, lo que produce un conflicto de intereses”.

Ante esto, Cevallos replicó que “la urgencia no te da el tiempo para llamar a un directorio cuando necesitamos el recurso, pero se ratifica lo actuado porque hay auditoría interna y contable”.

El exsubsecretario de trabajo y especialista en derecho deportivo, Pedro Cruz, explicó que estos “préstamos de consumo” no son ilegales, pero “sí inmorales”. “El préstamo es legal, lo que es inmoral y antiético es que los del mismo directorio están prestando plata al club, que es una persona jurídica. Bajo qué condiciones, intereses, meses plazo se hicieron. Puede salir un directivo y decir ya págale a fulanito que es mi socio, y después otro exige lo mismo y ahí se produce el choque de intereses”, sentenció.

Sobre los otros Cevallos en la lista, el presidente aclaró que Roberto Navarrete es su sobrino y “que aún le debemos de las tarjetas de crédito por viajes que hemos tenido”. El otro, José Antonio, no es familiar, fue extesorero del club.

Cevallos detalló que aparece en la lista por sus sobregiros en una cuenta de Banco Pichincha, que “está exclusivamente para eso, solventar urgencias, inclusive pagos administrativos de rol, como pasó en Navidad”.