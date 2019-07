Luchadora brasileña de UFC recomienda a las mujeres saber defenderse

En enero de este año la luchadora brasileña de UFC, Polyana Viana, se hizo tendencia a nivel internacional, luego de dejar mal herido a un ladrón que intentó robarle su teléfono celular, cuando salía de su casa en Río de Janeiro.

Las imágenes de cómo había quedado el delincuente, las cuales circularon como pólvora en las redes sociales, daban fe de la golpiza que la peleadora, de 26 años, le había propinado.

Tras seis meses de aquel incidente, Polyana está de visita en el país, gracias a una invitación de los organizadores de Expo China Motors, donde compartirá su experiencia en este deporte con varios peleadores locales.

Además, la brasileña impartirá un taller de defensa personal, donde también hablará sobre la violencia contra la mujer. La deportista considera que es importante que las mujeres sepan cómo actuar ante cualquier tipo de agresión.

¿Cómo se dio el incidente con el delincuente?

Fue una tarde que estaba saliendo de mi casa, me dirigía a entrenar y esa persona se me acercó a preguntarme la hora. Cuando saqué mi celular él me dijo que se lo diera y cuando intentó sacar el arma vi que era de juguete, así que le di algunos golpes y le hice una llave ‘mata león’ (estrangulamiento). Cuando vi que estaba sangrando por la nariz pensé que lo iba a matar, así que procedí a hacerle una llave en el brazo hasta que llegara la policía.

¿Luego de eso usted es vista como un icono femenino en su país?

No creo, hay muchas deportistas en mi país que son admiradas por lo que han conseguido, pero luego de enfrentarme al delincuente muchas personas, en su mayoría mujeres, que me veían en la calle me felicitaban. Creo que muchas han querido defenderse o golpear a algún delincuente, pero no se atreven porque no saben cómo actuar, o tienen temor de enfrentar a un hombre.

¿Ha sido la única vez que golpea a un hombre?

No, anteriormente había tenido una experiencia similar, pero aquella vez me enfrenté a dos delincuentes. Ellos me siguieron en una moto y me intentaron robar. Como vi que ninguno portaba un arma les pegué a los dos.

¿Considera que es importante que las mujeres sepan algún tipo de defensa personal?

La verdad que sí. En muchas partes del mundo últimamente han aumentado los casos de violencia contra la mujer y muchas son víctimas porque no saben cómo defenderse. Mi recomendación es que las mujeres aprendan algún tipo de arte marcial.

¿Cómo ve el crecimiento de la UFC en Sudamérica y en Ecuador?

En nuestro continente hay muy buenos peleadores. Brasil es una potencia y otros países están teniendo exponentes que se están ganando un espacio. Creo que después de algunos años vamos a tener más luchadores nuestros en la UFC.

¿Cómo fue su inicio en las artes marciales mixtas?

Esto se dio hace seis años. Jugaba fútbol en un equipo de mi ciudad, Sao Geraldo do Araguaia, y un amigo me invitó a practicar jiu-jitsu. Me gustó mucho, aprendí rápido y después de tres meses había ganado varias peleas.

¿Fue fácil entrar a la UFC?

No. Para llegar a donde estoy tuve que trabajar mucho. En 2014 formaba parte del Jungle Fight (promoción brasileña de artes marciales mixtas y kickboxing), pero como no tenía ningún tipo de apoyo tuve que parar más de un año y trabajar en una gasolinera. Luego de eso, gracias a un amigo, en 2017 me uní al equipo Tatá Fight Team (TFT) de Río de Janeiro y en octubre de ese año un ojeador de la UFC me vio ganar una pelea, por lo que me ofrecieron un contrato y no dudé en firmar.