Un selectivo muy estropeado

Las condiciones son las mismas. Huecos en la pista y en la cancha, el césped está crecido en algunas partes hasta 15 centímetros y las gradas tienen partes que se desmoronan. El panorama del estadio Alberto Spencer sigue siendo desolador, aún así el escenario acogió por cinco días, hasta el sábado pasado, el selectivo para conformar la selección que representará a Guayas en el Campeonato Nacional de Atletismo Sub-18 y Sub-20 que se disputará en Quito, el próximo mes.

En total fueron 35 pruebas las realizadas y alrededor de 200 deportistas los que literalmente se arriesgaron con tal de ser tomados en cuenta para la albiceleste. Cuestionada sobre esto, la presidenta de la Asociación Provincial de este deporte, Noelia Caicedo, aseguró haber pedido a los interventores de la Federación Deportiva del Guayas un escenario alterno, pero “no hubo respuesta”.

“Desde que comenzó la intervención (hace 3 meses), la Asociación de Atletismo solicitó un escenario alterno para este tipo de eventos. Como Asociación no podemos saltarnos a la matriz provincial y conseguir uno. En reuniones y oficios pedimos otro escenario, no solo para la realización de selectivos, sino para el mismo entrenamiento de los deportistas, pero no obtuvimos respuestas”, sentenció Caicedo.