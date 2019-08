Se filtra un audio del caso Piso 17

Un audio filtrado en las redes sociales registra una supuesta conversación de Juan Martín Ampuero, exdirector de prensa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), rechanzando el manejo que Francisco Egas, presidente de la FEF, le ha dado al caso Piso 17.

Luego de la eliminación del combinado nacional en la Copa América Brasil 2019, un grupo de jugadores habría estado libando en la habitación 1711, asignada a Antonio Valencia.

Además del Toño, también estarían involucrados: Arturo Mina, José Quintero, Ayrton Preciado, Alexander Domínguez y Robert Arboleda.

Hasta el momento, Egas solo ha mencionado a Ampuero, a quien incluso no se le renovó el contrato, a pocos días de cumplir sus tres primeros meses en la FEF.

Un vídeo de seguridad del hotel también muestra a: Ampuero, Pedro Mauricio Muñoz, coordinador de selecciones; Carlos Taipe, utilero de la Tricolor, e incluso a Carlos Gruezo, aunque éste último no habría estado involucrado en el supuesto acto de indisciplina.

Muñoz lleva más de 15 años trabajando en la FEF.

Audio transcrito

“Exacto hermano. Es injusto y desleal, tal como lo dice mi comunicado, porque así es como me siento. Al principio, cuando dieron mi nombre, yo no dije absolutamente nada, me quedé callado, pero el domingo, cuando ya vi la entrevista con (Carlos) Vera y vi a este tipo (Egas) decir mi nombre con total desparpajo y sin ningún reparo, no pues... yo tengo que salir a limpiar mi nombre hermano.

“Yo no puedo permitir que estos tipos se laven el rostro ante la opinión pública diciendo mi nombre y manchando mi nombre, cuando le preguntan por el coordinador (Pedro Muñoz) tres veces y se hace el gil las tres veces”.

“No puede ser posible. Por ejemplo, le pregunta por (Vinicio) Luna y el siempre dice ‘no se. Con el Capi Luna no hay ninguna relación con las selecciones en la federación’... yo digo no puede ser tan caradura, cuando todo el edificio vio que se reunía con Luna para preparar la logística y preparar el viaje a Estados Unidos”.

“Lo que yo digo es que realmente hay que querer perjudicar a alguien para dar mi nombre de la forma en que lo dio. Eso no lo puedo permitir. Voy a salir a defender no nombre las veces que tenga que hacerlo”, habría afirmado Ampuero en el audio.