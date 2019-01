Los horarios dividen a clubes

Los ‘aspectos culturales’ y la salud de los protagonistas del fútbol (jugadores, entrenadores, árbitros, pasabolas, hinchas, periodistas, integrantes del cuerpo médico, policías, camilleros, etc.) disputan un partido aparte antes del inicio del campeonato nacional, que desde este año será organizado por la LigaPro.

En las cuatro primeras fechas no se programó ningún partido para las 12:00 (el más temprano será a las 14:00). Estudios médicos determinan que el horario de mayor exposición a los rayos ultravioleta (UV) es entre las 10:00 y 16:00, por lo que el tema de los daños ocasionados a la piel no está del todo solucionado.

“El análisis debe ser mucho más enfocado, no solo privilegiar a la televisión, sino pensar en que haya asistentes en los estadios. Hemos pedido que se haga una reconsideración. No es que queremos una ventaja deportiva, es un tema cultural. En Guayaquil no les gusta jugar en la mañana por el calor. A nosotros no nos gusta jugar en la tarde o noche por el tema de las lluvias y el clima frío de Quito”, dijo Esteban Paz, representante de Liga (Q).

Aucas también está en contra y anuncia que hará un reclamo formal junto a otros equipos de la capital. Aunque no serán todos, pues Miguel Almeida, presidente de Universidad Católica, está de acuerdo con la decisión tomada por la LigaPro.

Una fuente vinculada a un club de la Primera A y que pidió mantener en reserva su nombre, le afirmó a EXPRESO que los dirigentes sí fueron consultados antes de tomar la decisión. “Cuando se dieron las primeras reuniones para que la LigaPro tome el control del campeonato ecuatoriano de fútbol, muchos equipos nos quejamos, y no para sacar una ventaja deportiva, sino para no poner en riesgo la salud de muchas personas que realizan su actividad alrededor del fútbol. No es nada en contra de los equipos de la Sierra, porque jugar en la Costa a las 12:00 también hace daño”, indicó.

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, también se pronunció mediante su cuenta oficial de Twitter.

“Nosotros no tenemos, ni tendremos horarios prohibidos. Hemos presentado las cuatro primeras fechas de la LigaPro. Es importante recordar que contamos con la participación de nuestros clubes en torneos internacionales. Este y otros factores son considerados al momento de establecer horarios. Razones como esta nos han impedido publicar los horarios del calendario completo. Nuestro socio estratégico y empresa dueña de los derechos de televisión, GolTV, será el que asigne los horarios, junto a la LigaPro. Estos deben ser acatados tal y como sucede en los torneos internacionales”, señaló el comunicado.

Las palabras de Loor dejan abierta la posibilidad de que se juegue a cualquier hora. MGD-JLV

Jorge Egüez / director de competencia de la Ligapro

¿Qué parámetros se tomaron en cuenta para definir los horarios de las primeras fechas del campeonato?

En la mesa de programaciones de la LigaPro, junto a GolTV (empresa con los derechos de transmisión) analizamos aspectos de seguridad, eventos locales y consideramos los días en que nuestros clubes afiliados compiten en la Copa Libertadores y Sudamericana. De esta forma, como primer factor damos a los clubes la facilidad de tener el tiempo de descanso adecuado, cumpliendo con el reglamento.

¿Estos horarios serán definitivos o queda abierta la posibilidad de volver a programar partidos a las 12:00?

Para las fechas venideras se dará una rotación a la parrilla de horarios. Se programará un partido para viernes-lunes y tres partidos para sábado-domingo. GolTV transmite juegos a nivel internacional y no deben cruzarse con otras ligas. Siempre se busca un equilibrio entre el hincha que va al estadio y el que ve el cotejo por televisión. Se podrá jugar en la mañana, tarde o noche.

¿Hubo consenso de todos los clubes para definir los horarios de los partidos del campeonato nacional?

Los partidos del campeonato nacional, desde la temporada 2018, eran establecidos por GolTV y la mesa ejecutiva. A partir de este año lo hacemos en la mesa de programaciones de la LigaPro y GolTV. Los clubes pueden solicitar una fecha en especial, la cual va a ser considerada en la mesa de programaciones con las otras variables anteriormente mencionadas.