Panorama negativo para el Bombillo

Luego de la derrota ante Independiente del Valle en el estadio Capwell, Emelec volvió a abrir las puertas de sus entrenamientos para hablar de su presente y lo que será el partido de este próximo domingo 25 de agosto, cuando deba medirse al líder del torneo, Macará de Ambato, en el Bellavista.

Si bien el Bombillo está obligado a sumar en visita a Ambato, lo cierto es que el panorama que tiene no es favorable, debido a la cantidad de bajas que tiene para este juego. Los eléctricos no podrán contar con Anibal Leguizamón, Fernando Guerrero, Jordan Jaime, Juan Carlos Paredes y Pedro Quiñonez por lesión, mientras que Leandro Vega y Edwuín Pernía no podrán formar parte de la convocatoria por estar suspendidos. El primero por acumulación de tarjetas amarillas y el otro por su segunda expulsión en el torneo.

A estas malas noticias se le suman la posibilidad de perder a su gran referente, Esteban Dreer, para el próximo encuentro por LigaPro ante Guayaquil City en el Capwell, ya que el Rifle tiene cuatro tarjetas amarillas en su registro y de recibir una más no podrá estar en este encuentro.

Wilmer Godoy fue uno de los futbolistas que habló con los medios de prensa sobre el mal momento que vive el Bombillo y negó que exista algún problema a la interna. “Estamos pasando por un mal momento, creo que ahora más que nunca hay que confiar mucho en el compañero, en el potencial que tiene y así darnos cuenta que en estos momentos uno duda de una persona o algo, pero si seguimos apoyando vamos a revertir este mal momento. Se especula que el grupo está desunido y no es así, venimos trabajando bien damos lo mejor de nosotros pero en la cancha no salen las cosas como planeamos, pero el grupo está trabajando bien. Ahora hay que trabajar mucho más”, expuso el volante azul.

La única buena noticia para los eléctricos es que Bryan Cabezas volvió a entrenarse con sus compañeros y hay posibilidades de que el exjugador de Fluminese y Atalanta esté en el duelo de esta jornada contra Macará.