Repetto ya imagina al Toño Valencia en Liga de Quito

Si bien aún no se confirma en Liga de Quito la contratación de Antonio Valencia, el entrenador albo Pablo Repettto ya piensa en lo importante que sería tener al polifuncional jugador ecuatoriano en el campeón nacional.

“No he hablado con él (Valencia), cuando me dijeron que existía la posibilidad, no dudé ni un segundo, automáticamente dije que sí por muchas cosas, no solo en fútbolístico, sino por todo lo que nos puede aportar al grupo”, dejó saber el charrúa.

La función que cumpliría Toño dentro del campo con los azucenas está en la cabeza del estratega, una de las opciones es como volante central. “Él ha jugado en la selección y lo conozco muy bien, también lo ha hecho como lateral derecho”, añadió el técnico.

Posteriormente dijo Repetto señaló que prefiere evaluar con calma. “Manejo tres opciones (extremo, volante central y lateral), no puedo adelantarse, el tiempo marcará lo que es mejor para todos”, dijo a radio Cobertura el exadiestrador de Independiente del Valle.

Repetto adelantó que la capitanía no sería de Valencia. “El tema de capitán no creo, no creo que sea el nuevo capitán, eso lo veré de acuerdo a ciertas cosas”, finalizó el entrenador.