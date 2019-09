“Con todo lo que hizo Maradona es Dios en Argentina, A Valencia lo mataron por dos cervezas”

Pablo Repetto se siente en la obligación de defender a Antonio Valencia. No le gusta el trato que está recibiendo el futbolista de 34 años desde la última Copa América. Y no lo dice por las expulsiones, sino por los cánticos e insultos que recibe en los diferentes estadios.

Para él, la sociedad ha sido demasiada injusta con relación al piso 17 (algunos jugadores estuvieron supuestamente libando en una habitación del hotel en Brasil, luego de que Ecuador fue eliminado de Copa América).

Repetto pone como ejemplo a Maradona y los problemas que ha tenido, y aún así sigue siendo ídolo en su país.

“¿Vieron todo lo que hizo Maradona? Y es Dios en Argentina. Acá un ídolo como Antonio debería estar cerquita de esa idolatría, pero en lugar de aplaudirlo los hinchas rivales lo insultan”, dijo la mañana de este martes 10 de septiembre de 2019.

Repetto insistió en que la sociedad no está tratando a Valencia como él trató a la camiseta del país, porque siempre ha sido un jugador emblemático que puso en alto al Ecuador.

“No sé si fueron dos o tres cervezas. No hay nada más que eso, pero se le puso la cruz y se lo mató. O capaz un tequila. No sé. Además, los que estamos en el fútbol ecuatoriano sabemos que algunos de los que estaban en esa habitación no toman una gota de alcohol. Y nadie habla de los que salieron del hotel”, insistió.

Repetto, de paso, aclaró que cuando Valencia dejó la cancha en el partido contra Aucas, nunca tuvieron problemas. “Me acerqué a darle ánimo”, concluyó.