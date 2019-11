Pablo Repetto pide compresión para los jueces

El entrenador de Liga Deportiva Universitaria de Quito, el uruguayo Pablo Repetto, dijo que es momento de olvidarse de los árbitros y de estar señalando “con exageración” los errores que cometen.

“No voy a entrar en polémicas sobre los árbitros. Sí hubo algunos errores puntuales pero no voy a profundizar en ese tema, hay que dejar tranquilos a los árbitros”, señaló este lunes 25 de noviembre de 2019.

Repetto considera que los jueces merecen un espacio para hacer su trabajo con calma. “Esa presión desde afuera por el mínimo detalle genera todas estas cosas que no nos competen a nosotros como entrenadores. Los dirigentes pueden manejar esos temas pero yo confío plenamente, hay muy buenos árbitros en Ecuador”, agregó.

De todas maneras, consideró que la expulsión de Rodrigo Aguirre fue un tanto exagerada. La suya, en cambio, está plenamente justificada.

“El árbitro le saca roja a Aguirre y me pareció que no era justa la roja porque no hubo ningún contacto con (Luis) Amarilla, como que quiso recriminarle pero no hubo ningún contacto. Entonces me acerqué al árbitro y le dije ‘no seas malo’. Ahí me expulsó y cuando le pregunté por qué me echaba si le estaba hablando bien, me dijo ‘porque ingresaste al campo de juego’. Eso fue todo”, concluyó Repetto.