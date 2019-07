No se darán nombres de involucrados en el caso Piso 17

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, dijo que los jugadores involucrados en el caso del Piso 17 serán sancionados de acuerdo al reglamento interno de la entidad, pero sus nombres permanecerán en el anonimato.

“Nosotros nos debemos al fútbol ecuatoriano, los malos elementos no volverán a la selección”. La FEF no se debe a la prensa, ni a sus presiones. No comparto el término ‘alcahuetear’, los jugadores van a ser sancionados, pero sin dar nombres”, sentenció.

Según información brindada por Carlos Manzur, vocal de la FEF, luego del partido que la Tricolor perdió ante Japón y que selló su eliminación de la Copa América Brasil 2019, un grupo de jugadores se reunió en una de las habitaciones del hotel donde estaba concentrado el equipo y se dedicó a ingerir licor hasta las 07:00 del siguiente día.

Adicionalmente, el dirigente anunció otras medidas que se adoptarán para que esto no vuelva a suceder. “Estamos creando un código de conducta para las concentraciones, los viajes, etc. Los que no se adapten no serán convocados”.

Egas también confirmó la información brindada oportunamente por este Diario, en el sentido de que se están buscando fórmulas conciliadoras para dar por terminado el contrato del técnico Hernán Darío Gómez, sin que esto desemboque en un conflicto legal en contra de la FEF.

“Gómez tiene contrato con la Ecuafútbol, debo respetar los procesos establecidos. Las decisiones tienen que tomarse de forma ordenada”, sentenció.