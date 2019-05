Aún no hay informe oficial por Ángel Mena

El médico de la selección ecuatoriana de fútbol, Tony Ocampo, habló con los medios y reconoció que todavía no conocen nada oficial sobre la lesión que sufrió Ángel Mena, la noche de este domingo 26 de mayo, en la final de la Liga MX, en la que cayó su club León contra el Tigres de Enner Valencia.

No se superaban los 30 minutos del encuentro cuando el exjugador de Emelec debió salir del campo por un dolor en su pierna. Luego, la imagen de él llorando en el banquillo denotaban malas noticias para la selección.

“Lo de Ángel sabemos que es una afección muscular, pero algo oficial no tenemos aún. Depende luego de los exámenes. Si es una contractura muscular puede ser una semana o 10 días. Si es una distinción muscular o desgarro pueden ser hasta 3 semanas”, dijo el galeno de la Tri.

Sobre la posibilidad de que Mena quede fuera de la Copa América, Ocampo no fue tajante. “No podemos decir que tomen una decisión si no hemos visto al jugador. Nosotros no decidimos, hacemos una valoración cuando lo veamos”, sumó.

Si no hay ningún problema y Mena continúa en la convocatoria, se someterá a un “reposo absoluto, antinflamatorios, relajantes musculares y fisioterapia”, agrego Ocampo.

Hernán Dario Gómez, técnico de la Tri, también se manifestó en el tema Mena, aunque no fue muy contundente. “Anoche hablé con él y me comentó de un pequeño dolor. El jugador más parecido a Mena, zurdo, mediapunta es Fidel Martínez. Tengo a un derecho, Chicaiza y el zurdo era Mena”, sentenció.