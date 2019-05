Valencia, el sueño cumplido de Mathías

Antonio Valencia se vestía de corto en Samanes para entrenar con Guayaquil City y, a la par, a unas canchas de distancia, Mathías Paliz tocaba la pelota con su equipo -La Familia- esperando que su práctica termine, porque sabía que en el estadio Christian Benítez estaba su ídolo y no quería dejar pasar la oportunidad de conocerlo.

La progenitora de Mathías, Blanca Romero, conoció al Toño días atrás y hasta se sacó una foto con él. Esa imagen llegó al pequeño de 7 años, quien se emocionó cuando vio a su ídolo junto a su madre. De inmediato le pidió conocerlo, tarea que ella no dudó en cumplir.

“Pude tomarme una foto con Valencia y se la enseñé a Mathías. Él me dijo que es su ídolo, que se siente emocionado que esté aquí y hasta quería llorar porque su deseo era conocerlo en persona. Él no pudo estar conmigo en ese momento porque entrenaba y me decía ‘no puedo creer que te hayas tomado la foto con mi jugador favorito del Manchester’, así que le dije que hoy (jueves) lo buscaríamos”, contó la madre de Mathías.

Y es que no todos los días Valencia visita Guayaquil, por lo que tenerlo en el área roza en una estelaridad que todos quieren disfrutar. Desde inicios de esta semana empezó a moverse con el Equipo de la Ciudad y, desde entonces, no ha parado de sentir la calidez del Puerto Principal. A pesar de la innumerables ocasiones que lo frenaron para una foto, su alegría jamás se desdibujó y eso lo pudo disfrutar el pequeño Mathías.