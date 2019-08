Neymar, aliviado por archivo de denuncia de violación

Un dolor de cabeza menos para el astro brasileño. Después de que la Fiscalía de su país haya archivado la acusación a Neymar por violación, que interpuso la modelo Najila Trindade, el delantero del Paris Saint-Germain difundió un comunicado en su cuenta de Instagram, en la que defendió su honorabilidad solidarizándose con las mujeres que han sido violadas:

”Este será un capítulo que no olvidaré en mi vida por muchas razones, siendo la principal el daño que me causaron a mí, a mi familia y a las personas que realmente me conocen. Seré honesto y no diré que estoy feliz, sino aliviado. ¡La cicatriz continuará recordándome que un ser humano puede hacer cosas buenas, peor también cosas malas!”.

El futbolista fue denunciado por una supuesta violación a Najila en un hotel de París el 15 de mayo.

La magistrada Ana Paula Vieira de Moraes, del juzgado especializado en Violencia Doméstica y Familiar, aceptó este pedido y “determinó el archivo de la investigación”, confirmó el tribunal de Justicia de Sao Paulo.

“Que sea el comienzo no solo para mí, sino para todos los que han sufrido este tipo de falsas acusaciones y principalmente, para cada mujer que realmente es una víctima de este acto. ¡Mi deseo es que seas fuerte, luches y consigas todo lo que mereces! Gracias a Dios por todo, siempre”, agregó el comunicado de Neymar.

Una nueva demanda

Aunque el futbolista salió bien librado de la acusación por violación, ahora le espera otra batalla legal. El hombre al que Neymar golpeó después de que este le dijera que no sabía jugar al fútbol tras perder la Copa de Francia presentó este viernes 9 de agosto una denuncia contra el delantero brasileño del París Saint-Germain (PSG), indicó el diario “L’Équipe”.

El afectado es seguidor del Rennes, el equipo contra el que los parisinos fueron derrotados en la tanda de penaltis por 6-5 el pasado 27 de abril.

“Aprende a jugar al fútbol”, le espetó a Neymar mientras este subía por las escaleras del Estadio de Francia para recoger la medalla de subcampeón.

El brasileño le propinó un fuerte golpe por el que fue sancionado con tres partidos por la federación gala, y que le valió también las críticas de la prensa o, entre otras, de su técnico en el conjunto galo, Thomas Tuchel.

Según “L’Équipe”, el hombre presentó su demanda por “actos de violencia” ante la Fiscalía de Bobigny, en el norte de París.

La denuncia ha sido interpuesta justo un día después de que la Justicia brasileña aceptara este jueves una petición de la Fiscalía para archivar, por falta de pruebas, la investigación contra Neymar iniciada a partir de una denuncia por violación presentada por una modelo (EFE).