La mujer y el deporte, una lucha que se abre paso en el periodismo

Los “roces” los mantuvo incluso hasta con directores técnicos, a quienes, en algún momento, no les agradó lo que llegó a preguntar. Para Buendía, la respuesta a esas actitudes pasan por “el ego del hombre”. “El ego de ellos es muy fuerte, sobre todo cuando le debates algo, normalmente suelen responder de manera defensiva. Y la forma que tienen de contrarrestar eso, aunque no lo creas, es mediante el género”, comentó.

Todas, con trayectoria en el periodismo deportivo, contaron a EXPRESO desde su experiencia —una más extensa que otra— el recorrido que transitaron hasta establecerse. Y, aunque cada una de ellas no tiene menos de 10 años en el medio, insisten en que los prejuicios y estereotipos perduran hasta la actualidad.

Gisella Buendía , María Soledad Reyes , Laura Serrano y María Paz Maldonado no solo coinciden con la profesión, sino también con las barreras que han superado en un campo dominado por los hombres históricamente.

“En algún momento un hincha me gritó que era una botinera (periodista que sale con futbolistas)”. “Si nos equivocamos, somos brutas”. “Nos ven como un objeto sexual”. “Creen que porque somos mujeres no sabemos de lo que hablamos”.

“Por esa razón, no tomo mucho en cuenta el conocimiento deportivo de una mujer que viene a pedir una oportunidad , sino más bien ganas y actitud . Si las tiene, aprenderá”, añadió la periodista de 29 años, sin evitar mencionar que “todas las chicas” presentes en su emisora están para “aportar al debate”, en caso de que existiera. Ninguna, cumple una función minoritaria.

Las problemáticas son fáciles de hallar. Los prejuicios están “en los estadios, en el trabajo y hasta con tus propios compañeros”. Laura Serrano, periodista de CNT Sports , insiste en que la mujer es vista como un “objeto sexual” muchas veces, y no como una profesional.

María Soledad Reyes, una de las periodistas deportivas con mayor trayectoria en el país, reconoce y admite a sus 43 años de edad que la mujer dentro de la profesión era vista como “una figura decorativa”. “El resto no confiaba en nuestras capacidades, pensaban que lo hacíamos por un tema de reconocimiento personal ”, continuó.

Incomodidades, están aunque no parezca

“Cuando inicié no creí que sería un medio tan duro. Incluso es mucho más de lo que pensé”, reflexionó Buendía a la pregunta de con qué ha tenido que lidiar. Mientras enumera algunos aspectos, recordó cuando un hincha le gritó botinera en un estadio. “Creo que lo dijo sin ni siquiera conocerme, no me vio la cara, solo se fijó que era mujer”.

Nunca sufrió un caso de acoso de cualquier tipo, pero Gisella sí recordó un momento “incómodo”. “Había un compañero en una radio que se creía no sé qué. Y en algún momento se trató de insinuar, comenzó a abrazarme, fue desagradable”, relató, reconociendo que era algo inexperta para entonces.

La situación de Serrano es distinta, ella sí lo sufrió. “Los propios deportistas te buscan constantemente porque en el fondo ellos saben que los necesitarás para entrevistas, notas, información. Se escudan bastante de eso”, contó.

Las insistencias llegaron también de parte de autoridades y, junto a ellas, promesas absurdas. Las ofertas incluían convertirse en la mejor periodista deportiva de este país y hasta la dueña de la radio. “Siempre traté de manejar estas situaciones de manera inteligente”, indicó, por temor a que esa persona adoptara una mala actitud con ella.

Para Reyes, las incomodidades giraban más en torno al ámbito informativo. En varias ocasiones recibió llamadas de autoridades deportivas para intentar “manejar su agenda”. “Eso sí que me molestaba muchísimo”, recordó.