Se enfría la llegada de Corozo a Barcelona

La llegada de Moisés Corozo a Barcelona parece truncarse, luego de que Macará, club dueño de sus derechos deportivos, le ordenara al defensa central que regrese a Ambato y se reincorpore a los entrenamientos.

Miller Salazar, presidente del club celeste, en diálogo con la emisora Área Deportiva, dio a conocer los inconvenientes surgidos en las negociaciones.

“Barcelona presentó una oferta muy baja. No doy a conocer el valor, pero eso paso. Le dijimos al jugador que no estamos de acuerdo. Después supimos que aumentaron la oferta, lo hicieron quedar en Guayaquil y nunca se reunieron”, indicó el dirigente.

EXPRESO pudo conocer que Macará pidió 600.000 dólares por los derechos deportivos de Corozo y estaba dispuesto a bajar hasta 400.000. La oferta inicial de Barcelona fue de 200.000 y luego presentó una segunda propuesta de 300.000.

“La negociación se inició mal. Me molestó la actitud del empresario (de Corozo), fue a negociar con Barcelona sabiendo que el 100 % del pase pertenece a nuestro club. No podemos dar más largas a este tema. El libro de pases ya mismo se cierra y no queremos estar haciendo cosas a última hora. Si se va, hay que buscar a quien ocupe su puesto”, sentenció Salazar.

Hace unos días el técnico de Barcelona, Leonardo Ramos, afirmó que él no pidió la contratación de Corozo, aunque reconoció que es un jugador que le agrada para el futuro.