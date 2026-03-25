Miller Bolaños quedó en libertad tras ser detenido en toque de queda en Guayaquil

El jugador de Emelec alegó emergencia médica tras incumplir la ley. El equipo estaría analizando su continuidad

Miller Bolaños fue presentado en Emelec el pasado 11 de diciembre de 2026 cuando aún era presidente Jorge Guzmán.

El susto no pasó a mayores. Miller Bolaños ya está en libertad luego de haber sido detenido durante la madrugada de este miércoles 25 de marzo por irrespetar el toque de queda en la provincia del Guayas.

Así se dio su liberación

Tras ser trasladado al Cuartel Modelo de Guayaquil, el jugador de Emelec logró recuperar su libertad horas después de su aprehensión.

La clave estuvo en su versión de los hechos. Según información del periodista Javier Ruiz, en el programa De Una, Bolaños justificó su circulación en horario restringido asegurando que se trataba de una emergencia médica.

Ese argumento fue determinante para que las autoridades le permitieran salir y no se extendiera su situación legal.

El contexto de la detención

Según el informe policial, el futbolista fue interceptado cerca de las 02:00, cuando se movilizaba junto a otras dos personas en su vehículo, en pleno horario de toque de queda (de 23:00 a 05:00).

La medida, vigente en la provincia del Guayas, forma parte de los operativos de control implementados por seguridad, por lo que su incumplimiento derivó en la detención inicial.

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De acuerdo con el periodista Javier Ruiz, en el programa De Una, la salida del jugador se dio luego de presentar una justificación ante las autoridades. “Me dicen que aparentemente Miller ya habría salido”, comentó durante la transmisión.

Ruiz también explicó que todo dependía de sustentar el motivo de su presencia en la calle en horario de toque de queda. “Si Miller sale hoy mismo con una justificación de por qué no respetó el toque de queda, podría quedarse”.

Su continuidad en Emelec queda en duda

Más allá de la liberación, también quedó abierta la interrogante sobre su situación en el club. El propio Javier Ruiz señaló que aún no existe una postura definida por parte de Emelec, y que la directiva deberá analizar lo ocurrido. “No se sabe qué decisión tomará la directiva, si lo separan o si tiene que justificar lo ocurrido”.

Por ahora, el jugador ya está en libertad, pero su panorama deportivo podría depender de lo que ocurra en las próximas horas.

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