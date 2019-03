“La gente no se da cuenta de lo destruido que estaba el fútbol”

El máximo directivo de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, le cuenta a EXPRESO sobre los cambios que se están implementando en el torneo nacional y la forma en que estos beneficiarán a los clubes ecuatorianos.

- La LigaPro está siendo asesorada por la Liga española. ¿Qué es lo bueno que tiene esta competición europea que se viene aplicando en Ecuador?

- Nosotros tenemos una asesoría contratada de la Liga española por dos años. La Liga española ha demostrado en base a resultados posicionarse como una de las ligas más importantes del mundo y tiene un modelo de gestión que para nosotros es interesante iniciar replicando, luego lo vamos acomodando al funcionamiento diario de nuestra cultura.

- ¿Qué tiene la Liga española que busca la LigaPro?

- Al final del día, el resultado. El resultado económico, el resultado en lo organizacional y en estructura.

- La Liga española, así como tiene cosas buenas, tiene vicios y falencias. ¿Cómo combatirlas?

- Con trabajo, en el fútbol siempre hay críticas, a veces merecidas otras inmerecidas, pero es normal, convivir y demostrar que al final del día es el trabajo lo que te permite resolver los problemas.

- ¿Y esa desigualdad que existe entre el Barcelona y el Real Madrid con el resto de clubes no habla de una disparidad que se puede repetir acá?

- Son falencias si las vemos de esa manera, pero que la Liga española tenga al Barça y al Real Madrid yo no veo que sea una falencia, sino una fortaleza. Existe porque debe existir y me parece hasta bien, el Barça y el Real Madrid pueden contratar jugadores de primer nivel que te ayuda a generar ingresos y mejoran los del resto.

- ¿Cómo hacer para que acá no haya quejas por los arbitrajes, tal como sucede en España?

- No se puede, nosotros estamos trabajando para capacitar al fútbol en general, la comisión de arbitraje nueva tiene muchísima capacidad, creo que los árbitros ecuatorianos han hecho un buen trabajo, de hecho, las finales del año pasado la pitaron de forma excelente.

- Hay la percepción de que este campeonato es menos atractivo que los anteriores con el sistema de playoffs, de hecho Pablo Repetto, técnico de Liga de Quito, dijo que por ahora su interés es estar entre los ocho primeros, porque su mente está en la Copa Libertadores.

- Es un error. La gente no ha analizado el torneo; es lo contrario, el 90 por ciento de lo importante se juega en la primera fase, ahí se definen todos los cupos para los torneos internacionales, los playoffs son para definir campeón, nada más.

- Pero los equipos grandes apuntan a ser campeón y en la primera etapa cada punto valía para llegar a la final, ahora no es así.

- No es lo mismo si llegas octavo o séptimo y te toca jugar siempre de inicio de visita, sin empates en goles pasa el que tiene el mayor puntaje en la acumulada, hay beneficios muy importantes por andar bien desde el inicio.

- ¿Cómo puede sacar provecho la selección de la LigaPro?

- Del nivel. Nosotros tenemos que procurar que en la LigaPro el nivel sea alto para que la selección ecuatoriana se pueda aprovechar del rendimiento de estos jugadores.

- ¿Es difícil pensar en un fútbol ecuatoriano con clubes con cuentas en azul y sin deudas?

- No. Hay que trabajar, toma tiempo. La gente no sé da cuenta de lo destruido que estaba el fútbol, económicamente no había ingresos, derechos de televisión pagados muy bajos, poca asistencia en los estadios, clubes endeudados, hoy el panorama de gestión nos permite cambiar completamente esto.

- ¿Cómo se logra cambiar esto?

- Ordenando económicamente a los clubes, poniendo control, reglas claras, cumpliendo y sancionando si no se cumplen, pero más que sancionar es guiar y con el tiempo tener clubes económicamente ordenados. No es fácil, se necesita tiempo, pero con clubes solventes y entendiendo que no puedes gastar más de lo que ingresa, es posible.

- ¿Cuánto tiempo tomará esto?

- En alrededor de cinco años ya podremos tener resultados importantes.

- ¿En cinco años ya tendremos un fútbol saneado en lo correspondiente a las finanzas?

- Esperemos que sea un fútbol totalmente saneado, pero un cambio radical en cinco años.

- El título de Ecuador en el Sudamericano Sub-20 dio nuevos aires porque se logró en las categorías menores, que tanto eran cuestionadas por los pasados de edad en torneos anteriores ¿cómo contagiarse de esto?

- Al final del día es como pensamos, el fútbol ecuatoriano tiene una fortaleza increíble, los futbolistas son excelentes. El problema es que el hincha ecuatoriano necesita que le demuestren cosas y no se da cuenta del trabajo previo hasta que obtenga un resultado, muchas veces cuando el resultado no se da, no quiere decir que el trabajo sea malo, pero estos chicos han hecho las dos cosas, han hecho un trabajo importante y lograron algo histórico.

- La LigaPro se había planteado, pero entró en pausa y luego se la retomó porque había dificultades para firmar el contrato con GolTV ¿costó esta reorganización sobre la marcha?

- Había una obligación de hacerlo porque el fútbol estaba con un problema importante a inicio de año porque no se lo transmitía, entonces los clubes teníamos que tomar control de eso y qué mejor que con la Liga, pero no hicimos una locura, nos fuimos a asesorar con los mejores que son los de la Liga española, hicimos las cosas ordenadas y se están viendo los frutos, tenemos una organización seria, pero lo hicimos porque trabajamos bien.

- ¿Cómo erradicar la violencia entre las barras en el campeonato que ustedes rigen?

- Hemos implementado medidas de seguridad y las medidas no tienen que ser contra los equipos, sino contra los infractores. Si mañana un hincha comete una infracción tiene que ser sancionado legalmente.

- Por política GolTV no muestra las imágenes de problemas en las gradas ¿eso no complica para sancionar a los responsables?

- Los partidos se cubren con muchas cámaras, nosotros tenemos los videos de todo. Cuando existe algo lo vemos, porque nosotros no queremos generar ese estado de cosas negativas en el fútbol, esa teoría no es solo de GolTV, sino a nivel mundial, de ir mejorando la imagen del deporte.

- ¿Pero no se perjudica al televidente que quiere saber lo malo que está ocurriendo?

- ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a perjudicar? Que mire fútbol, por qué le vamos a mostrar otra cosa, con el tiempo vamos a eliminar las cosas negativas.

- En la propia LigaPro hay frases altisonantes entre los directivos ¿cómo hacer para impedir que esto no pase, teniendo en cuenta que estos cruces se pueden trasladar a las gradas?

- Hay código de ética, código de comportamiento y sanciones, un reglamento que prevenga todas estas cosas.