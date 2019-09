La novela de Arroyo continúa

Barcelona vive dos mundos: el deportivo y el económico. En el primero la situación no es mala; es quinto en la tabla, prácticamente clasificado a los playoffs de diciembre, y goza de un plantel bastante rico. Pero el otro rubro está lleno de pendientes, y uno de esos con un futbolista que recién dejó de pertenecer al plantel: Michael Arroyo.

Luego de la suspensión por doping positivo, Michael Arroyo estuvo sancionado un año calendario por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Aunque todo apuntaba a que Barcelona lo tomaría en cuenta, episodios como los de no ir a entrenar hasta que se le cancelen meses pendientes resquebrajaron la relación entre ambos. Tanto así que el técnico torero, Leonardo Ramos, declaró que no iba a contar con él para este torneo.

Ahora la novedad es que Arroyo, junto a su representante, José Chamorro, ha puesto un requerimiento ante la FEF solicitando el pago de los haberes. El presidente torero, José Francisco Cevallos, salió a explicar la situación.

“Ahí sí voy a ser un poco escueto porque hay un requerimiento que él presentó en la FEF, en el cual nosotros jurídicamente nos estamos defendiendo. No quiero dar mayores detalles para que no complique el tema jurídico pero esperemos. Nunca queremos hacer daño a nadie ni queremos que nos hagan daño, y hemos conversado con Michael varias veces. Nos ha dicho, ‘Yo no quiero demandar a la institución, me han tratado muy bien y quiero mucho a BSC’. Y le hemos dicho lo mismo”, dijo el presidente torero en Radio CRE.

El futuro de Michael Arroyo estará lejos del país, según Chamorro. Todo apunta que volverá a México, donde el libro de pases se cierra el próximo 5 de septiembre. “Con Barcelona tenemos que tratar un tema casa adentro sobre Michael Arroyo. Su destino en México está latente”, dijo el representante de Miki.