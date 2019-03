Messi: “Mi hijo de seis años me pregunta por qué no me quieren en Argentina”

El astro argentino, Lionel Messi, habló de todo en una entrevista concedida a una emisora de su país. Lo peculiar de la nota, es la forma abierta en la que el 10 mostró sus sentimientos, especialmente con los compatriotas que permanentemente lo cuestionan.

Después de 276 días de silencio, Lio recordó lo frustrante que resultó la eliminación del Mundial de Rusia 2018.

“Fue uno de los peores golpes que me tocó vivir en la selección. Se dio mal desde el principio, el no ganar el primer partido, errar el penal yo, eso hizo que fuéramos a remolque en los siguientes partidos. El segundo venías llevándola, jugando parejo con Croacia y con el gol nos desordenamos y el resultado no daba para ser así. El principio fue complicado. Nos terminamos clasificando con mucha suerte a lo último. Después Francia enseguida nos hizo el 2-2, no nos dio tiempo a nada y otra vez volver a empezar y volver de atrás. Del principio venía mal, no fue lo que nosotros queríamos y esperábamos. Antes de la clasificación también nos costó, llegamos a los empujones, fue complicado durante todo el mundial y antes también”, detalló.

La Pulga se refugió en sus seres queridos y fue entonces cuando le tocó vivir un capítulo difícil de explicar. “En ese momento no tenía ganas de nada. Era encerrarme y hacer el duelo solo con mi familia, intentar olvidarme lo que había sido el Mundial y lo que había vivido, que me costó mucho”, manifestó el atacante del Barcelona español.

“Lo tenía que hacer para seguir, intenté aislarme de todo, de alejarme de la selección. Mirarlo desde otro lado, pasar el tiempo y enfriarme. Nos pegó duro a todos por cómo venía esta generación, de estar 10 años siendo maltratada, sin valorar lo que habíamos conseguido más allá de no haber levantado copas. Terminar el ciclo de esta manera fue doloroso. Cuando decidí volver tuve mucha gente en contra, mi familia y amigos. Mi hijo de 6 años me dice ‘¿por qué te matan en Argentina?’, y yo le digo que son algunos nomás, que hay gente que me quiere, me pide fotos y autógrafos. Él mira vídeos en Youtube y le van llegando cosas. Me dice ‘¿por qué no te quieren en la selección?’. Tengo que pasar esas cosas, pero no me importa porque quiero estar”, concluyó.