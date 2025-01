Mathías Acuña: La última entrevista y todos los sueños antes del suicidio

Mathías Acuña, quien había regresado de sus vacaciones en Uruguay para unirse a Mushuc Runa, no pudo disfrutar de su nueva etapa en Ecuador. El jugador, que se encontraba en Ambato desde hacía pocas horas, fue encontrado sin vida en un hotel el 4 de enero del 2025, se había suicidado. Sus últimas palabras, llenas de ilusión por la temporada que iniciaría, contrastan fuertemente con el trágico desenlace.

El jugador había dado una entrevista al Canal del Fútbol, donde hablaba de sus sueños, algo que él los truncó horas después.

La última entrevista

🚨🔥 ¡SE QUEDA EN EL 'PONCHITO'! 🔝



⚽️ Mathías Acuña, jugador de Mushuc Runa, comentó que esta ansioso por comenzar la pretemporada y realizar un buen papel en torneo internacional.



🎥 @Danex_JacomeG pic.twitter.com/i6xI5wOmXX — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) January 3, 2025

"Llegando acá contento, esperando ya el primer entrenamiento y hacer una buena pretemporada que es lo que nos va a llevar a lo que el objetivo que creo que el grupo quiere y que el club quiere también que es hacer un buen torneo internacional y también un buen torneo local", dijo Acuña.

Mathías Acuña le anotó a Barcelona en su último partido de LigaPro cortesía

Sobre los tres torneos que se le venían como es LigaPro, Copa Sudamericana y Copa Ecuador, el jugador dijo:

"La ambición y creo que lo que todos queremos es obviamente hacer un buen torneo internacional y también un buen torneo local. El cuerpo técnico ha ganado mucho y eso también contagia y nada, creo que armamos para pelear".

Caso Malvinas: Michael Arroyo y los sueños truncados de sus sobrinos Leer más

Acuña destacaba lo que hacía Luis Chango por ellos: "Lo ordenado que es el club, lo cuanto me respaldan, también eso es muy importante para el jugador, me hace sentir bien y nada, obviamente que después también está el tema económico porque al fin y al cabo uno viene a trabajar, pero además también sobresaltar la gente que trabaja dentro del club que me hace sentir muy bien y lo respetuosos que son".

Cuando se le preguntó sobre las 13 contrataciones que ha hecho el Ponchito, Acuña dijo: "Vi todas las contrataciones, la verdad que te ilusiona, obviamente que te ilusiona, pero nada, como es, grupo nuevo, habrá que trabajar en ello, nos iremos conociendo día a día. Lo principal es hacer una buena pretemporada para poder llegar de la mejor forma al primer partido del año".

¿Qué nos puede decir el profesor Hugo Almeida (DT), el capitán del Benalcázar?

"Dos grandes personas, también como Gustavo, la verdad que el cuerpo técnico apoya mucho, ayuda mucho, sabe mucho, ha ganado mucho, así que nada que decir, acá están muy bien considerados en el fútbol ecuatoriano y creo que son un cuerpo técnico ambicioso, ganador y eso es bueno para los jugadores porque uno los ve y dicen ¿cuánto ganaron? y para nosotros es muy importante tener un cuerpo técnico así, además cómo cuidan al jugador, eso también es muy bueno".

Mathías Acuña era un jugador uruguayo con buen gol. Cortesía

¿Tal vez te buscó algún equipo acá de Ecuador por la buena campaña que hiciste con muchos rumores?

"Sí, hubieron muchos acercamientos, la verdad que fue un buen semestre el que tuve, hubo que integrar varios equipos, pero nada, no te diría nombre porque ya sabemos, creo que la mayoría ha sabido, se han filtrado algunas cosas, pero estamos acá en Mushuc Runa contentos de estar en el club".

La vuelta de la vida, Mathías, el 4 de enero de 2025 se suicidó, solo quedó la camiseta número 11 de Mushuc Runa esperando para la pretemporada, que él va a ver desde el cielo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!