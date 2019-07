El Chito Vera somete en el segundo round

El ecuatoriano Marlón ‘Chito’ Vera logró una victoria en el Ultimate Fighting Championship, UFC 239 este 6 de julio de 2019, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Su contrincante fue el estadounidense de raíces mexicanas Nohelin Hernández, a quién gano por sometimiento en el segundo round.

Desde los primeros minutos el ecuatoriano aprovechó los ataques para llevar al suelo a Nohelin y tratar de pararlo con un abrazo en la lona. Pero el encuentro no fue sencillo, en algunas ocasiones el estadounidense propinó sorpresivas paradas a la cabeza del Chito.

Finalmente, el movimiento que le dio la victoria al ecuatoriano inició con un rodillazo para termina con un ‘rear naked choke’ —estrangulamiento— que el estadounidense no pudo soportar. Al inicio el Chito debía enfrentarse a Sean O’Malley, quien quedó fuera por problemas de dopaje. Ante esto, UFC en español recogió las impresiones del manabita que dijo: “Hay que entrenar todos los días, todo el día, fue una locura porque hace 10 días me dicen que no puedo pelear con Sean O’Malley, pero lo importante es que si eres paciente y continúas creciendo esto es lo que tienes, buenos resultados”.

Si se lo perdió, aquí le dejamos los videos de los mejores momentos de la pelea: