Chito: “El juego de la UFC tiene sus reglas”

“Se marean mucho acá y en todo el mundo. La gente cree mucho en lo que lee y deberían ser más inteligentes y no creer todo. A veces yo no tengo nada que hacer o estoy en el baño y mando un tweet ridículo , los que me conocen se van a reír y los que no se van a meter en el plan de querer responder . ¡Ah! y esas es otra cosa, no importa que comenten nunca les voy a responder”, agregó.

“Tienes que jugar el juego de la UFC para que te tomen en cuenta y como todo juego tiene reglas , si no las sigues vas a perder . Si tienes que tener un poquito de show o espectáculo, pues por qué no. Acá se lo ve diferente por la cultura, pero al final del día hay que hacer lo que hay que hacer para que la familia coma”, explicó el luchador ecuatoriano.

En el inicio de su carrera, Chito recuerda que habían personas que lo criticaban por esta red social y que hoy existe un respaldo mayor, pero que logró entender que quien emite mensajes con una dosis de maldad “no ha conseguido nada”.

“Sí molestan ese tipo de comentarios, pero sería diferente si me lo dicen de frente porque de un manazo lo bajo si me dicen esas cosas. Pero es gente que está detrás de un celular y que quizás no han logrado nada y buscan hacer daño. Cuando era pequeño escribía para hacer polémica en Twitter, pero era joda. Hay quienes tienen toda la intención de hacer daño. La gente que busca eso, es la que busca que te sientas igual de miserables que ellos. Responderles es como darle un punto a esa persona”, explicó.

Chito consiguió meterse en el puesto 14 del ranking en peso gallo, su categoría, y una de las razones por las que atraviesa un gran presente, que le permitió treparse tres veces esta temporada al octágono de la UFC, es su modo de alimentación. Antes volvía a Ecuador y tenía en su cabeza el plato que deseaba recordar, hoy no le apetece.

“Antes venia y comía, ahora no siento las ganas de comer lo que antes me gustaba porque ya veo los beneficios de la comida saludable. Trato de comer lo más sano posible, lo que salga de la tierra, vegetales, proteínas y carbohidratos, nada procesado. Trato de comer comidas más reales. De repente me como una pizza, pero evito comer lo que no sea beneficioso para mi cuerpo”, sentenció.

Vera estará 10 días en Ecuador antes de volver con su familia a California. Aunque no tiene una fecha definida para entrar al octágono, se siente listo. De hecho explicó que en diciembre habrá una cartera en Las Vegas y de existir algún lesionado, él podría entrar. “Por ahora no tengo peleas programadas, pero espero que entre febrero y marzo aparezca”, finalizó.