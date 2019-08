Marcos López: “Hace tiempo buscaba la convocatoria a la selección”

Marcos López fue el primero en la lista de defensas convocados para la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Quién es él?, se preguntaron muchos. En realidad es Andrés, pero tampoco se lo conoce tanto así. Al escuchar Pollo López, todos lo saben. El jugador de la Universidad Católica que hace cuatro años dejó Deportivo Cuenca. Es uno de los que más han actuado en el torneo nacional (22 de los 23 partidos). El marcapunta derecho habló con EXPRESO sobre lo bien que le va con el equipo celeste y el sueño de vestir la amarilla de Ecuador.

- Lleva 22 cotejos jugados de los 23 en LigaPro.

- Gracias a Dios, ha sido bueno este año. El único partido que no pude jugar fue ante Fuerza Amarilla, debido a que se rotó a varios futbolistas.

- ¿Cómo analiza estos cuatro años en Universidad Católica?

- Han sido cuatro años muy lindos definitivamente. Cuando salí del Cuenca vine con la ilusión de ganarme un puesto y lo he logrado. Todos estos años he jugado casi todos los partidos.

- En la convocatoria de la selección apareció Marcos López y la gente se preguntaba quién era, ya que todos lo conocen como Andrés o el Pollo.

- Era yo mismo (risas). Claro que también me asusté porque pocos me llaman así. Como dice mi esposa (Rossy Bravo), ni en la casa me conocen como Marcos, que es mi primer nombre.

- Ni por el segundo, que es Andrés.

- Todos me dicen Pollo o Pollito.

- ¿Le entró la duda de si estaba en la Tricolor?

- Cuando quiso entrarme la duda, me dije: no hay otro Marcos López en el fútbol activo.

- ¿Llegó en el mejor momento la convocatoria?

- La verdad, la buscaba desde hace tiempo. No se me había dado la oportunidad. Llegué a pensar que tal vez no era del gusto del anterior cuerpo técnico.

- Cuando lo llamaron, ¿qué se le vino a la mente?

- Ese día tenía libre y me quedé dormido hasta más tarde. El celular me despertó, eran las felicitaciones de los amigos. Me abracé con mi esposa e hija. Es una alegría inmensa representar al país.

- Ahora festeja con su hija...

- Es una bendición que Dios nos dio. Pía Salomé (1 año con 7 meses) es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Verla crecer me llena mucho.

- Cosas de la vida: llega a la selección y ante Bolivia regresa a Cuenca, donde nació deportivamente.

- Es algo lindo, podría jugar en el estadio donde la gente me vio en los inicios. Espero tener la oportunidad de jugar ante ellos. Muy agradecido del cariño de la hinchada cuencana.

- Seguro que de Gualaceo, que es su ciudad, irá mucha barra.

- Tiene que subir a Cuenca mucha gente. La familia está feliz y anhela que sea el día del partido.

- Ya lleva varias temporadas en la Universidad Católica. ¿Qué hay para el próximo año?

- En diciembre se me termina el contrato. Pero la prioridad la tiene Católica, eso le dije al presidente. Aquí he crecido mucho como jugador.

- Toca rematar en estos siete partidos la presente fase antes de los playoffs.

- Hay que estar concentrados en el objetivo. A veces haces una excelente etapa y no cierras bien el año. Lo importante es llegar en los primeros lugares y en la segunda etapa con el equipo que tenemos estamos para jugar de igual a igual ante cualquier rival.

- Se dice que Universidad Católica es el equipo que mejor juega en el torneo.

- Sin duda, es algo motivante. Eso lo dicen hinchas de otros equipos y el periodismo. Se ve en la cancha que nos gusta salir jugando, hacemos varios toques, no reventamos la pelota. Jugamos mucho por las bandas. Se ve el trabajo con el profesor Sachi (Santiago Escobar), se ve lo que venimos haciendo durante dos años. Ojalá no nos quiten al profesor para la selección, eso se está escuchando (risas).

- Mucho se habla del entrenador Escobar para la Tricolor.

- Desde hace algún tiempo se habla de eso. Suena mucho. Si es así, desearle éxitos. Es un gran trabajador y un excelente ser humano.