Caicedo, inconforme con su actualidad en Barcelona

Una de las imágenes que se viene repitiendo en Barcelona es la ausencia de Marcos Caicedo en la oncena titular de Leonardo Ramos. El cuadro amarillo ganó la última fecha contra Delfín y Caicedo tuvo que ver el triunfo desde su casa ya que el técnico charrúa no lo consideró en la convocatoria.

Tras sus concurrentes ausencias, Caicedo habló este viernes 20 de septiembre luego del entrenamiento matutino y dejó claro que no está conforme con su exclusión del plantel.

“Realmente no sé a qué se debe esto ni si quiera estar entre los 18. Respeto las decisiones del técnico, han sido pocas las oportunidades en este tiempo. Obviamente uno no está contento porque quiero jugar, tratar de demostrar lo que sabe, no solo ganarse un sueldo sin jugar. Respeto lo que dice el profesor y me queda esperar”, especificó Caicedo.

Marcos Caicedo no es titular con Barcelona desde el 21 de agosto por Copa Ecuador, cuando los toreros enfrentaron a El Nacional en el Atahualpa, emintras que por LigaPro, no entra en el equipo estelar desde el 4 de agosto cuando midieron a Universidad Católica en Quito.

Caicedo manifestó que tampoco ha tenido una charla con el técnico sobre su situación actual. “Sí, por eso es uno de los factores que no entiendo. Qué es lo que pasó. Ni siquiera estoy en la banca para jugar 10 minutos, o tratar de conversar del tema”, agregó.

Descartó que tuviese alguna molestia que le impidiera jugar y si no encuentra regularidad, no ve lejana la posición de buscar otro club. “Estoy bien físicamente esperando que se defina la oportunidad. Tengo contrato con Barcelona, pero debido a las oportunidades que no se dan no quiero seguir esperando, sabiendo que puedo dar muchas más buenas cosas en el equipo donde esté. Quiero jugar y si no se da la oportunidad, buscaremos donde”, arremetió.

Caicedo se caracteriza por su fe en Dios, pero admite que su paciencia puede agotarse. “Cualquier jugador que quiera jugar y sabe que pueda aportar un granito de arena al equipo se enoja. Gracias a Dios tengo esa virtud de tener paciencia, pero somos seres humanos, cometemos errores y a veces la paciencia se acaba”, concluyó.