Trobbiani: “Te falté el respeto y te pido disculpas”

El argentino Marcelo Trobbiani aceptó la explicación que Juan Alfredo Cuentas, vicepresidente de Barcelona, le dio respecto a los motivos que tuvo la dirigencia del Ídolo para designar a José Gavica como entrenador temporal del primer equipo, luego de que se conociera la salida de Guillermo Almada.

El exfutbolista reclamaba ese puesto para su hijo Pablo, actual timonel de Toreros, filial del club amarillo.

“Un día antes de que tengamos la renuncia del profesor (Guillermo) Almada, Pablo fue a una reunión con la comisión de fútbol en la que estuve presente, y dio todos los parámetros del partido entre Toreros y Aucas que es la próxima semana. Era irresponsable por parte de la comisión de fútbol tenerlo a Pablo al frente de Barcelona y dejar desprotegido a Toreros, a una semana de jugar un partido muy importante que de pasar esa ronda nos generará más recursos. Si hacíamos eso, tendríamos dos técnicos interinos, uno para Barcelona y otro para Toreros. Sabíamos que entre lunes y martes ya tendríamos técnico, por eso se nombró a Gavica”, detalló Cuentas.

Trobbiani, quien en la víspera se refirió en duros términos, incluso afirmando que la dirigencia encabezada por José Francisco Cevallos “hizo desastres”, bajó el tono.

“Yo respeto pero no comparto la opinión, porque es por jerarquía. Yo te falte el respeto y te pido disculpas. No tengo nada en contra de José Gavica porque no me hizo nada, he jugado al fútbol con él”, dijo el argentino.