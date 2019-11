Gallardo y su polémica respuesta a Riquelme

Ante esto, Gallardo en una rueda de prensa posterior al entrenamiento de este viernes 8 de noviembre, contestó a su ex rival de campo con algunos títulos interesantes.

Pero esa competencia que se vivió en las canchas gauchas a finales de los 90 e inicios de los 2000, ha tomado vida luego de una entrevista de Riquelme con la cadena internacional Fox Sports . “Gallardo es un genio, hizo como 10 equipos en cinco años, siempre le buscó la vuelta y compitió. Habla muy bien de él”, empezó reconociendo Román, pero al ser interrogado si fue campeón en todo, consideró que “no ganó todo, fue al Mundial de Clubes y no compitió nunca . Nosotros le ganamos al Real Madrid, dos veces al Milan ”.

“No comparto primero ni lo de genio, ni que no hemos competido. Sí fuimos a competir , después nos toca perder como pasó. Nada más que eso. En cuanto a las distancias y a las diferencias por la potencia del fútbol europeo con el nuestro, ahí no se necesita ser ningún genio para saber la diferencia que hay, pero en un partido te toca perder contra un muy buen Barcelona”, descargó primero el Napoleón argentino.

Pero Gallardo dobló la apuesta y le recordó a Riquelme su posición actual. “En cuánto a la última final, solo para responder. Román tiene tiempo para hacer asados hablar y analizar de fútbol, cuando yo tengo que pensar en los partidos que tenemos por delante. Analizar un comentario de Riquelme si competimos o no hace un año, creo que venimos compitiendo hace bastante y eso es lo bueno de este equipo, que compite hace mucho tiempo y se viene sosteniendo. Eso es para destacar no me iría mucho más lejos porque tampoco es mi objetivo”, cerró Gallardo.